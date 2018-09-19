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    ФНЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Балтикой»

    «Ротор» и «Балтика» сыграли вничью в матче 12-го тура ФНЛ – 1:1.

    Волгоградский клуб с 10-ю очками занимает 18-ю строчку в таблице, «Балтика» с 11-ю очками идет на 16-м месте.

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Балтика – Ротор – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дядюн, 54; 1:1 – Друзин, 86.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 23:15
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    Комментарии63
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 сентября 2018, 08:37

      Балтика, видно, ещё не отошла от прошлогодних заявлений руководства, а Ротор бьётся в конвульсиях от безденежья, чувства ненужности, но опирается на былые традиции...

      С утра пробежался по новостям, склокам и попыткам аналитики!:)) Взбудоражил по-хорошему Уткин! Вот пара его нетленок:
      "...Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане..."
      "...«Спартак» дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала немощному спутнику: «Он не стоял и даже не лежал, он валялся»"!!!!!!!!:))))
      Вот ради таких приятных находок и приходится лопатить массы бредового шлака и словесного мусора!!!.. Пользователи, тоже, иногда, выдают обалденные вещи!!..
      Чётко, ты Олег, парировал линкольновской строкой - тонко и безапелляционно!!..
      В общем, утро задалось!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 08:38

      Ты же сам видишь какой тут общеобразовательный уровень, не говоря уже за футбольный. Есть приятное исключение...

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 сентября 2018, 07:06

      Сегодня приземлимся на аэродроме ФНЛ. Соседи по турнирной таблице разошлись миром и у нас всё мирно и ладно.

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 08:38

      Олег, ты пока молодёжи подзатыльников на других ветках пораздавай, я на пол дня испаряюсь, Цицероны придут, пусть напишут

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 08:41

      Да чего на них время тратить. Отмечусь на ветках, слезу с дерева и к внучке радоваться жизни. ))) Давай удачи на дорогах "

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 08:42

      Сделай своё испарение приятным, очаровательным, а возвращение долгожданным!!..
      Мой мозг по сейчас похихикивает по твоей упреждающей фразе о кончине Яго и возможных последствиях по девичьей линии!:))))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 11:23

      "Богаче всего тот человек, чьи радости требуют меньше всего денег..."

      Богатей и процветай, Олег, ибо дети и внуки требуют, в основном, внимания, заботы и доброго слова!..
      А денег требуют обстоятельства, женщины и здоровье!..
      Пойду нагуливать аппетит!:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 15:11

      Спасибо, Андрюша, сегодня на хозяйстве остался, бабка пошла. Вчера внучке сделали третью прививку пентаксима, пока температуры нет, но решили перестраховаться и не гулять с ней сегодня на улице. Я закупился удачно продуктами, медикаментами (обновлю дочери аптечку ) и завтра уже к ним. Дождь бы только не особо поливал.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 17:35

      Посмотрел, как ты несёшь слово людям, открываешь глаза на истину и напоминаешь времена настоящего футбола и простых парней, которые пробивают штрафной на силу без хитростей и пританцовываний!:))

      Перед глазами представляется образ наставника в кепке на танкодроме завода, рядом с новым Т-34, который с указкой учит колхозных трактористов и комбайнёров науке выживать и пройти хотя бы два боя... И они настороженно внемлют, по-хулигански сплёвывают, но глазами ловят каждый жест мастера, который, ещё при Тухачевском танкетки водил в бой!...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 17:41

      ))) Тогда так было. И "пушечный удар" из лексикона тех лет. Сумасшедшими по силе ударами, кого я видел начиная с 1960г. обладали трое. Ю. Войнов из Динамо Киев, Геннадий Красницкий из " Пахтакора" и Владимир Ларин из московского Динамо. Голы могли забить, ударив из 40 м где-то. Из современных "пушкарей можно вспомнить Куммана, Роберто Карлоса, Халка, в Динамо М. сейчас защитник Рыков.

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      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 18:04

      Лучшим людям этого сайта привет !
      Олег, про Дениса Колодина забыл ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +54686

      MaxRnD > insider_retro 21 сентября 2018, 18:06

      Мастер, предлагаю хф "Трактористы" выдвинуть на Оскар ))
      Гремя огнём, сверкая блеском стали ....

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 21 сентября 2018, 18:10

      Привет, Макс ! Совершенно верно и Денис Колодин обладал сильной колотухой. Если покопаться в закромах памяти ещё кого-нибудь вспомним. Вот Ривелино вспомнился из сборной Бразилии 1970г. по кличке Динамит.

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 21 сентября 2018, 18:13

      Награды и фурор - это замечательно!..
      А вот для нынешнего поколения, было бы не плохо замутить фильм со сборным сюжетом из указанной киноленты и схожих с ней... Но идею ремейков в последнее время основательно обоср...ли... Нынче проще и удобней посмотреть крутой баттл и сделать для себя вывод о прикосновении к офигенному пласту современной культуры...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 21 сентября 2018, 18:13

      По скольку раз мы те фильмы смотрели по телеку в кругу соседей. Наизусть знали многие монологи и диалоги. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 18:25

      мне кажется если бы на бомбардире раздавали награды за проделанную работу, то Олег безальтернативно бы получил приз - учитель года!
      никто столько не уделяет внимания работы с молодёжью!
      многих уже перевоспитал, остальные в процессе взросления...!

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 18:28

      оксимирона с гнойным смотрел?)

      5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 18:30

      Позволю себе подхватить и расширить эту эфемерную идею!..
      Мне кажется, тут более уместен будет термин - наставник!.. Он и в школе, он и в жизни, он и у станка и только спать укладывают родители... Это более всеобъемлющая и полезная форма сотрудничества и взаимообщения между опытным человеком и подрастающими желторотыми птенцами...
      Вот только, пока Владик 12 не поддаётся чарам Олега... Лютует шельмец в минусовом угаре!:)))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 21 сентября 2018, 18:31

      киркоровым каждый стать сможет, а вот трактористом...)

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 18:32

      А как же!.. Проконсультировался у сына, что и как сейчас в молодёжной субкультуре и заставил себя посмотреть ряд эпизодов!.. Некоторые, признаюсь, даже зацепили... Сам в шоке!:))
      Но "врага" надо знать в лицо, потому и полез в дебри молодёжных толковищ!:))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 18:34

      минусует и из за угла приссыкивает)) мы тоже по малолетству, тихоря окна особо строгим учителям били ) так и владик...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 18:35

      Моего преподавания хватило на 1,5 года в начале 80-х. Там не было свободы творчества, интриги, подслушивания под дверью, стукачество и посещения занятий руководством без уведомления и согласия преподавателя. Провожу занятие и через 15 минут вижу, что зам по учебной работе сидит за последним столом пригнувшись, чтобы я его не увидел. Да и терпения не хватало, объясняя особо одарённым.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 18:38

      Временами, мне наши обсуждения событий и жизни, представляются сценами из фильма "Последний самурай"... Когда совершенно разные люди обрывочно разговаривают не зная языка, но Кацумото уважительно говорит Олгрену о важности Беседы, даже услышав только его имя... Это Честь для обоих собеседников!.. А позже, после некоторых событий и Удовольствие!:))

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      Project Бабангида > Project Бабангида 21 сентября 2018, 18:39

      варюсь в этой системе, и со всей ответственностью заявляю - что оксимирон что гнойный два фуфлыжника. батл они реально выдали не плохой, но что касаемо их творчества, то там полная лажа...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 18:40

      Про Глушакова уже у Малахова сегодня на " Прямом эфире" передачу затеяли с показом зимнего фото в бане. Кто-то девочку за руку ведёт и на ушко шепчет как миллионы из Дениса поиметь.

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 18:44

      Олег, для меня вся эта тема грязна, отвратна и противна... Да и Глушаков для меня, далеко, не Месси...
      А на Бомбе уже утомили соплежуйством...
      Некоторые каналы, в силу антипатии, просто игнорирую...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 18:48

      мои слова на счёт малахова оказались пророческими))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 18:49

      Публичная стирка грязного белья у нас любимый сериал у многих. Рейтинги, шмейтинги на всех канала, в СМИ и сайтах, собирается публика и несут всякую хрень. Пиар, пиар и только пиар...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 18:51

      Ещё и на другие каналы ТВ потащут. На полиграф, на ДНК и т.д. )))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 18:58

      Беда, Олег... Мозги запоганивают на государственном уровне, а масс-медиа с роскошью преподносят это домохозяйкам и вкладывают в неокрепшие души молодёжи...
      С ужасом представляю себе, в какие трясущиеся ручонки придётся оставить державу, наследие и достояние...
      Проблемы клубов, да и российского футбола в целом, меркнут на фоне этого неспокойного ожидания...

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 18:58

      как бы чета глушаковых пугачёву с галкиным не затмили)

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 19:02

      Тут, мне кажется, соблюдается определённая кастовость...
      Молодёжи впаривают Бузовщину, людям среднего и старшего возраста, вперемешку прогоняют Киркоровых, шпагатницу и далее по списку... Спортивнозадетым и политизированным - свои вкусняшки!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 19:03

      глубоко капнул! я второй раз за день задумался )

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 19:04

      блин, Андрюха.. от тебя ничего не ускользает!
      по сути мы живём во враждебном информационном пространстве

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 19:05

      Увы, это уже давно так. Наши дети далеки от нас в этих представлениях и понятиях. Интернет всё заменил. Книги, кино, живое общение, походы в кино, театр, игры во дворе и т.д. Виртуальные поколения растёт.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 19:06

      Сейчас они на первых полосах всюду. )))

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 19:06

      Олег, я это дело обкурю и вернусь.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 19:08

      А я "французский валидол" буду потягивать. )))

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 19:20

      Это поколение потенциально опасное...
      В обед, имел честь, отведать чеснока... Так от меня уже полдня многие шарахаются...
      Вывод: всякой нЕчести развелось немерено, ступить не дают простому обывателю... Теперь ещё кол компактный сделаю!:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 19:27

      Я чеснок каждый день ем, особенно много набираю крупного ядрёного корейского, а не фигню китайскую. И это при том, что я редко варю суп, а борщ тем более, чтобы не будоражить память мамы. Какой она варила украинский борщ мммммм. Я в отпуске им только и объедался. А сейчас с салатами и вторым. Добавляю его в салат вместе с корнем имбиря и так ем в прикуску. Нас грипп и прочая инфекция не возьмёт. ))) А с поколениями, ну что сделаешь. У каждого своё время, приоритеты и ценности.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 19:30

      Злой ты, Олег!:))
      С твоими аппетитными прекрасами у меня разгулялась потребность что-нибудь пожевать... А, ведь, не хотел... Теперь придётся!:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 19:36

      ))) Мы поздно ложимся спать нам можно и в 21:00 закинуть яблочек, кефира, кофе, чая и ещё чего-нибудь. А сейчас без проблем овощей. Я обычно салатик сфарганю, брынзу, хлебушек диетический с отрубями и бокальчик красного сухаря. Ну а сейчас яблоки порезал, орешки микст, шоколад и мой любимый коньяк " Фрапен". Племянник несколько лет назад в дьюти фри купил 1л. бутылку.

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 21 сентября 2018, 19:48

      Миксуешь и миндальничаешь!:)) Ну-ну!:))

      В чате прорыв года - нашли применение блогам... Теперь, похоже, каждый организатор турнира будет создавать блог для сбора прогнозов на баттл и публикования результатов!.. Наконец-то чат перестанут захламлять списками и таблицами... Здравое применение!..
      А о чем теперь писать-то будут?!.. Для некоторых это было единственной возможностью, хоть, что-то чиркнуть... Разговаривать-то разучились многие...

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 21 сентября 2018, 19:52

      ))) Хорошо идёт, но приходится тормозить, печень нельзя обижать. Уже мне хоть легче будет плюсовать ребятам. А то зайду к Толику и Максу в профиль и на прогнозы, пока спущусь по лифту к ним, уже в глазах всё мельтешит. А так быстрей буду лайкать. Разгрузят чат и уже хорошо.

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shlomo 21 сентября 2018, 20:04

      Рад, что многое образовалось одним мановением пера без коленопреклонения перед админами... Стас шарит!..
      Анатолий, поверь, я без зла... Тем более, я не в системе и изголяться не буду... Тебе, отчасти, верю...

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 21 сентября 2018, 22:11

      Ага,Влад дефектум мобиле..
      просто атас..
      Почему-то кажется ,что он вечно голодный..
      Ест рукой маринованные помидоры из трёхлитровки без хлеба и мочит всё,что пропечатывается...

      Ассоциативность,блин.)

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 21 сентября 2018, 22:13

      блин,я первый)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 21 сентября 2018, 22:19

      да ты просто куришь не в затяжку )
      попробуй беломорканал, тогда поймёшь что спешить не стоит , лучше опоздать

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 21 сентября 2018, 22:23

      возьми его к себе в бригаду(владика)
      пусть не вынимая руку из трёхлитровой банки с помидорами, разметку на асфальте пропечатывает )

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 21 сентября 2018, 22:26

      Знаю я ваш беломорканал..)
      лет двадцать назад пробовал...
      Два часа катания на лифте и беспрерывное веселье..
      Подьзед умер на подходах к своим квартирам...Дом был пятнадцатэтажный...
      Дело было в 60-х..
      Ой,это я у Рубика сп..дил...))
      пардон..)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 21 сентября 2018, 22:29

      нифига себе...! в 60х дунул, и до сих пор не отпустило?)
      в то время трава была не только зеленее но и в разы убойней)

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      Project Бабангида > shinnik 21 сентября 2018, 22:35

      Лёха , почитал твои перлы на ветках, ты всё же не смог сдержаться и не сунуть пику в ребро спартака))

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      insider_retro > shinnik 21 сентября 2018, 22:37

      А у меня этот 12-ый не с чем не ассоциируется... Бяка...

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      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 22:42

      Он вольный в мыслях и свободный в высказываниях человек, которому не надо сдерживаться... В себе таскать тяжелее... Рубит, как есть...
      А высказался, сунул-дунул-расписался... Молоток!..
      Но ты, Андрик, здорово его с пыхом и пробами распилил!:))
      Может, хоть, теперь в чём ещё сознается и какой-нибудь камень с души скинет!.. Пока не отпустило!:))

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      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 22:53

      боюсь я этих откровений..! то что он Кеннеди убил и так понятно.. жертвы холокоста, тоже Лёшина работа.. осталось выяснить сколько ему потребовалось таджиков что бы вымостить Е 95

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      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 22:57

      )))))))))))) Наповал... Нынче, валяюсь от твоих выводов, герр бургомистр!!:))) Ты тоже, видно, вдохновенно сходил на перекур!:))
      С трепетом и душевным томлением ожидаю возвращения Олега, может, что подкинет на сон грядущий?!..

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      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 22:59

      фирменный стиль Лёхи! - выскочить из неоткуда как чёрт из табакерки, пофиерить, покуражится, воткнуть пару иголок в кого придётся, и моментально исчезнуть)

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      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 23:01

      никто толком не знает , что было в трубке у Иосифа Виссарионовича )

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      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 23:03

      Олег на ветках нехило разгрузился))
      но французский валидол может вернуть его к жизни )

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      insider_retro > Project Бабангида 21 сентября 2018, 23:07

      Ладно-ладно, не будем трогать оплот нашей вседержавности... Он так держал трубку, что полЕуропы с замиранием сердца смотрели, - куда и как дымок вьётся... Никуда за кордон не ездил, - кому надо, сами к нему на поклон ехали... Глыба!!!
      Пора, наверное, завершаться... Полупатиться в новости конца недели, настроится на выходные, на Спартак-ЦСКА, а там, кривая ожидания куда-нибудь, да выведет!:))
      Приятных сновидений!.. Закроем, пожалуй, этот день на пАру...

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      Project Бабангида > insider_retro 21 сентября 2018, 23:15

      я всегда за Иосифа был горой! когда его все хаели, я нашим балбесом на лавке уже тогда втулял - раз эти ублюдки его ругают, значит реально верной тропой вёл..!
      может когда невзначай и вернёмся к этой теме, а сейчас пока отложим в ящик .
      до завтра Андреас! с Олега аэродром

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 сентября 2018, 23:46

      Застолбил нашу явку на завтра 20.09 14:49 где"Интер" заработал на продаже билетов около 7млн.

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      shinnik > Project Бабангида 22 сентября 2018, 06:41

      "..злые вы,уйду я от вас..."(с))

      джентельмены удачи..

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