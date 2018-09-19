ФНЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Балтикой»

Балтика, видно, ещё не отошла от прошлогодних заявлений руководства, а Ротор бьётся в конвульсиях от безденежья, чувства ненужности, но опирается на былые традиции...
С утра пробежался по новостям, склокам и попыткам аналитики!:)) Взбудоражил по-хорошему Уткин! Вот пара его нетленок:
"...Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане..."
"...«Спартак» дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала немощному спутнику: «Он не стоял и даже не лежал, он валялся»"!!!!!!!!:))))
Вот ради таких приятных находок и приходится лопатить массы бредового шлака и словесного мусора!!!.. Пользователи, тоже, иногда, выдают обалденные вещи!!..
Чётко, ты Олег, парировал линкольновской строкой - тонко и безапелляционно!!..
В общем, утро задалось!!!!!!!!!!!!!!
«Ротор» и «Балтика» сыграли вничью в матче 12-го тура ФНЛ – 1:1.
Волгоградский клуб с 10-ю очками занимает 18-ю строчку в таблице, «Балтика» с 11-ю очками идет на 16-м месте.
Первенство ФНЛ. 12-й тур
Голы: 1:0 – Дядюн, 54; 1:1 – Друзин, 86.