ФНЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Балтикой»

«Ротор» и «Балтика» сыграли вничью в матче 12-го тура ФНЛ – 1:1.

Волгоградский клуб с 10-ю очками занимает 18-ю строчку в таблице, «Балтика» с 11-ю очками идет на 16-м месте.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Балтика – Ротор – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Дядюн, 54; 1:1 – Друзин, 86.

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