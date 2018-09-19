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    ФНЛ. «Авангард» разгромил «Мордовию», «Нижний Новгород» и «Химки» сыграли вничью

    «Авангард» обыграл «Мордовию» со счетом 4:1 в матче 12-го тура ФНЛ. «Авангард» набрал 23 очка и поднялся на четвертую строчку в таблице, «Мордовия» с 15-ю очками идет 12-й.

    В другом матче «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» – 1:1.

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Нижний Новгород – Химки – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Белоус, 78; 1:1 – Абрамов, 90+4.

    Удаление: Федорив, 69 – нет.

    Мордовия (Саранск) – Авангард (Курск) – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Акбашев, 12; 0:2 – Трошечкин, 35; 0:3 – Земсков, 69; 1:3 – Маркин, 87; 1:4 – Стеклов, 90+4.

    Удаление: Сухарев, 10 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +209

      Горький565 19 сентября 2018, 22:08

      Вот НН отскочил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 сентября 2018, 21:49

      Вперед, куряне!
      Даёшь выход в РПЛ !!!

      1
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