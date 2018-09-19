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    Дзагоев, Чалов и Обляков выйдут в старте ЦСКА на матч с «Викторией»

    Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

    «Виктория»: Козачик, Губник, Горжава, Лимберский, Копиц, Ржезник, Крменчик, Грошовский, Коваржик, Коларж, Перница.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

    Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 20:43
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 14:46

      Наконец то Дзагоев в старте.

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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:56

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано --- https://nnna.ru/blogdk

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 19 сентября 2018, 23:02

      Для тех ,хто не в курсе....
      ЧМ закончился, звания ЗМС присвоены,премии розданы - теперь можно и забить на все......
      Вчера Локо ,а сегодня традицию продолжают Красноармейцы........
      Да уж, такого безволия и поху изма давно не встречали !
      Перед болелами не стыдно?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 сентября 2018, 07:32

      Привет, стыдливый ты наш. ))) Начать не кончить. Матч длится 90 минут плюс компенсированное время. И кто не опускает руки, а подымает голову и играет до конца, того благодарит судьба. Наглядный пример, как неудачно стартовав, армейцы хорошо финишировали...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 09:03

      Олежка,хитрый ты...Ты написал пафосно,но ...после игры...
      А я,подверженный эмоциям,во время...не тебе ли понять ,что
      ,,душа болит,а сердце ноет,,
      И могет быть ,прочитав мой пасквиль,Армия пошла вперед?))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 сентября 2018, 09:11

      Я писал до игры на разных ветках, что верю в пацанов и со своей коллегой из Питера говорил, что ЦСКА не проиграет, она ставила 2:1 на чехов. По ходу второго тайма в конце написал ей, похоже, что твоя ставочка сработает, но сработала моя чуйка. А комментировать игру по ходу встречи дело неблагодарное. Тайм на тайм не приходится, да и судьи могут свои дела вершить. И в первом туре ЛЧ этого было предостаточно. Убегаю к дочери, буду после обеда.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 09:22

      Я молчать не буду!!!)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 сентября 2018, 15:26

      А тебе, что мяса не докладывают ? )))

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 18:37

      Это уже серьезно...))) Называется : Привет от Хазанова)))
      А если серьезно,то судя по твоим мыслям ,молодые армейцы взялись за ум и теперь они дадут Реалу настоящий бой ,без права на ошибку ! Так?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 сентября 2018, 18:39

      Да ну, где "Реал" и нынешняя молодёжь ЦСКА. Им с " Ромой" будет не под силу тягаться. А вот в нашем РПЛ будут за медали бороться и полагаю с успехом.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 18:56

      Как бывший военный бывшему военному :
      Плох тот солдат ,кто не мечтает стать генералом!
      Как раз про них! А РПЛ в данном случае здесь совершенно ни при чем))) ...да и впрочем хва о них..
      Мне о Динамо думать надо)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 20 сентября 2018, 19:05

      Я эту поговорку как и другую в армии публично ниспровергал. Для меня это хороший солдат, который не мечтает стать генералом. Многие и на ефрейтора не тянут. Офицеры не мечтают о генеральских погонах, ибо знают не одну академию надо заканчивать. Как и вторую я интерпретировал так:"Приказ начальника -- закон для подчинённого ... дурака. А что касается ЦСКА, надо соотносить свои силы и возможности,играя в ЛЧ с такими командами. Кровь попить могут как и нервы пощекотать, но не более. Будут третьими в группе и уже будет успехом.

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      Рейтинг: +30

      DKGOM 19 сентября 2018, 22:59

      Да....... ***........ нех...й тут ловить.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 сентября 2018, 22:58

      Уже ...опа! Я в шоке как наши начали Лигу чемпионов. Одна надежда, как всегда, на русское авось. Симптомы ясны, господа тренеры и игроки - необходимо срочное лечение, а то будет позор!!!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 19 сентября 2018, 22:55

      Кони, это просто какое-то позорише...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 сентября 2018, 22:43

      Да уж походу и сегодня печалька......ну ладно болеем дальше

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 сентября 2018, 22:09

      Блин..они с более противным голосом диктора не могли найти ??? Удачи ЦСКА..

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:52

      Дзагоев, Чалов и Об.ляков выйдут в старте ЦСКА на матч с «Викторией». Виктория наложила в штаны до игры!
      Кстати, почему фамилию Обл.яков звездочками закрывают. Чего в ней неприличного, поясните!

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 сентября 2018, 21:29

      Побеждать !!!!!

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