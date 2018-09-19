Дзагоев, Чалов и Обляков выйдут в старте ЦСКА на матч с «Викторией»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

«Виктория»: Козачик, Губник, Горжава, Лимберский, Копиц, Ржезник, Крменчик, Грошовский, Коваржик, Коларж, Перница.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!