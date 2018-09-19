Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов прибыл на заседание КДК

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов приехал на заседание Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС, которое состоится сегодня. Причина, по которой футболиста вызвали на заседание, неизвестна.

    В настоящее время вратарь восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия, полученного на тренировке в мае.

    Во время матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) Селихов находился на трибуне стадиона «Открытие Арена» вместе с фанатами московской команды.

    Ранее сообщалось, что голкипер может вернуться в общую группу «Спартака» в октябре.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2018 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 14:19

      Поговори же с нами Селихов, о чем нибудь поговори...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 19 сентября 2018, 13:58

      Приехал предоставить рапорт о чём говорили на фанатской трибуне во время матча Спартак - Ахмат ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > сапёр75 19 сентября 2018, 14:19

      А также поведай нам , о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 19 сентября 2018, 13:40

      Обыкновенная практика цензуры на трибуне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 12:51

      Руки прочь от Селихова!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Alllex68 19 сентября 2018, 16:18

      Тем более Селихов на больничном!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 сентября 2018, 12:51

      Не то лайкнул

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 > С-Пб on-line 19 сентября 2018, 12:52

      Копенгаген - Зенит 0-3

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 12:50

      Прозаседавшиеся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 19 сентября 2018, 12:50

      Говори о том не зная о чём

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11