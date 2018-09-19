Селихов прибыл на заседание КДК

Голкипер «Спартака» Александр Селихов приехал на заседание Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС, которое состоится сегодня. Причина, по которой футболиста вызвали на заседание, неизвестна.

В настоящее время вратарь восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия, полученного на тренировке в мае.

Во время матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) Селихов находился на трибуне стадиона «Открытие Арена» вместе с фанатами московской команды.

Ранее сообщалось, что голкипер может вернуться в общую группу «Спартака» в октябре.