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  • Агент Озила: «Нойер, Мюллер и Кроос либо наивны, либо интриганы»

Агент Озила: «Нойер, Мюллер и Кроос либо наивны, либо интриганы»

19 сентября 2018, 11:07
11

Футбольный агент Эркут Согут, который представляет интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, осудил слова некоторых игроков сборной Германии в адрес своего клиента.

Озил покинул национальную команду после ЧМ-2018 из-за проявления расизма в его адрес.

«Нойер своими словами косвенно обвинил Месута в отсутствии гордости за то, что он носит футболку сборной Германии. Это просто неприемлемо.

Мюллер вообще не понял контекста этого разговора. Кроос, как опытный игрок сборной, должен объяснить, что он имел в виду под словом «ерунда», когда описывал заявление Месута.

Тут существует лишь два объяснения их словам: они либо наивны, либо интриганы», – заявил агент.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Арсенал Германия Кроос Тони Озил Месут Нойер Мануэль Мюллер Томас
Комментарии (11)
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GoldPlayFIFARus9
1537345365
Ага, все козлы, один Озил Д Артоньян. И при чём тут расизм? Если уж он такой тупой и не образованный, то могу просветить. Озил - турок,а Турция и его жители относятся к европеоидной расе, то бишь раса у него такая же как у немцев, разная лишь национальность и религия..... Они совсем в край уже поехали,если чуть что не так то сразу расизм....Не дали "эмигрантам" немок изнасиловать в рождественскую ночь, то это сразу расизм...
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zatonn
1537345646
Озил и Гюндоган совершенно необдуманно полезли в политику. Илкай, правда, практически сухим из воды вышел. Все стрелы в Озила полетели. Но в любом случае, попытка его оправдать - разговор ни о чём.
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kiop46
1537349170
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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Viper for CSKA
1537355399
Надоели ныть уже. Озил получил только то, что заслужил. Хватит уже, пути назад нет. Пора ему и Сборной Германии забыть и не вспоминать друг о друге.
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southerner
1537613741
Что тут говорить, нельзя быть одновременно немцем и турком, расизм тут не причем. Нужно думать о последствиях своих поступков, если уж ты медийная личность.
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