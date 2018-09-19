Агент Озила: «Нойер, Мюллер и Кроос либо наивны, либо интриганы»

Футбольный агент Эркут Согут, который представляет интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, осудил слова некоторых игроков сборной Германии в адрес своего клиента.

Озил покинул национальную команду после ЧМ-2018 из-за проявления расизма в его адрес.

«Нойер своими словами косвенно обвинил Месута в отсутствии гордости за то, что он носит футболку сборной Германии. Это просто неприемлемо.

Мюллер вообще не понял контекста этого разговора. Кроос, как опытный игрок сборной, должен объяснить, что он имел в виду под словом «ерунда», когда описывал заявление Месута.

Тут существует лишь два объяснения их словам: они либо наивны, либо интриганы», – заявил агент.