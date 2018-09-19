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    Агент Озила: «Нойер, Мюллер и Кроос либо наивны, либо интриганы»

    Футбольный агент Эркут Согут, который представляет интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, осудил слова некоторых игроков сборной Германии в адрес своего клиента.

    Озил покинул национальную команду после ЧМ-2018 из-за проявления расизма в его адрес.

    «Нойер своими словами косвенно обвинил Месута в отсутствии гордости за то, что он носит футболку сборной Германии. Это просто неприемлемо.

    Мюллер вообще не понял контекста этого разговора. Кроос, как опытный игрок сборной, должен объяснить, что он имел в виду под словом «ерунда», когда описывал заявление Месута.

    Тут существует лишь два объяснения их словам: они либо наивны, либо интриганы», – заявил агент.

    Источник: The Sun

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    19.09.2018 11:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +78

      southerner 22 сентября 2018, 13:55

      Что тут говорить, нельзя быть одновременно немцем и турком, расизм тут не причем. Нужно думать о последствиях своих поступков, если уж ты медийная личность.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 сентября 2018, 14:09

      Надоели ныть уже. Озил получил только то, что заслужил. Хватит уже, пути назад нет. Пора ему и Сборной Германии забыть и не вспоминать друг о друге.

      -1
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      Рейтинг: -34

      kiop46 19 сентября 2018, 12:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 сентября 2018, 11:27

      Озил и Гюндоган совершенно необдуманно полезли в политику. Илкай, правда, практически сухим из воды вышел. Все стрелы в Озила полетели. Но в любом случае, попытка его оправдать - разговор ни о чём.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 сентября 2018, 11:22

      Ага, все козлы, один Озил Д Артоньян. И при чём тут расизм? Если уж он такой тупой и не образованный, то могу просветить. Озил - турок,а Турция и его жители относятся к европеоидной расе, то бишь раса у него такая же как у немцев, разная лишь национальность и религия.....
      Они совсем в край уже поехали,если чуть что не так то сразу расизм....Не дали "эмигрантам" немок изнасиловать в рождественскую ночь, то это сразу расизм...

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > GoldPlayFIFARus9 19 сентября 2018, 13:20

      Ты вообще хоть примерно в курсе, о чем идет речь? Озил сфоткался с Эрдоганом и немцы сказали, что он предатель, потому что 1) он турок, 2) он сфоткался с турецким президентом.
      Если бы с Эрдоганом сфоткался бы Мюллер, его бы не чмырили. Значит решающим является национальность Озила. А это нацизм. У немцев он просто в крови...

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      Рейтинг: +3463

      acor94 > Schicko_008 19 сентября 2018, 13:59

      Если Фернандес сфоткается с президентом Бразилии никто не расстроится. Тут дело в человеке. Если Озила все не любят, стоит задуматься, может он человек-говно?

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Schicko_008 19 сентября 2018, 15:22

      Да, я в курсе в чём дело, и написал об этом весьма подробно, в том числе и про то,что он турок. Или у тебя проблемы с восприятием текста?
      Так же ты явно не знаешь значение слова "расизм", ведь именно о нём идёт речь. И это ты кажется не в курсе ситуации, основная претензия игроков,это его качество игры за сборную. Наплёл ты тут какую-то кашу полную

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      Schicko_008 > GoldPlayFIFARus9 19 сентября 2018, 22:29

      Ты разводишь понятия расизма и нацизма, а стоит ли? Есть ли по сути разница в проявлениях одного и другого? Я думаю нет. Так какая разница, на какой почве я тебя оскорблю: что ты негр или что ты еврей?
      О претензиях к игре Озила речи не идет сейчас, речь об этом не шла и в момент начала конфликтной ситуации, которая возникла до ЧМ.
      ПС проблем с восприятием текста у меня нет, однако, к чему ты нес околесицу про изнасилование немок применительно к Озилу, одному Богу известно.

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      Schicko_008 > acor94 19 сентября 2018, 22:36

      Так о том и речь. Получается, всем можно фоткаться с президентами стран происхождения своих родителей, а туркам, имеющим немецкое гражданство, нет. Вот Месут и возмущается.
      А твоя логика про то, что тебя "все" не любят, значит ты говно, имела значительную популярность в Третьем Рейхе. Эта аргументация, например, использовалась идеолооом нацизма Альфредом Розенбергом в "Мифе 20 века", поименительно к евреям: их "все" не любят, значит проблема в них.

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      GoldPlayFIFARus9 > Schicko_008 21 сентября 2018, 23:17

      Ты меня не оскорбишь назвав негром или евреем,я просто покручу у виска,ибо я белый и я не еврей, а если ты думаешь что белого человека можно оскорбить тем что он белый,то у тебя явно что-то не так с мировоззрением

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