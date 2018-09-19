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    Тиаго Силва – о поражении от «Ливерпуля»: «Матч был равный. Обычно мы не пропускаем таких голов»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что матч против «Ливерпуля» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов получился равным.

    «Мы показали характер и отыгрались. Я рад за команду и за футбол, который мы продемонстрировали. Но на высшем уровне необходимо сохранять концентрацию постоянно.

    Мы пытались использовать длинные передачи, однако мяч до Неймара, Мбаппе и Кавани почти не доходил.

    Это был равный матч. Обычно мы не пропускаем таких голов», – сказал бразилец.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.

    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 06:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 19 сентября 2018, 09:21

      Обычно вы и с Ливерпулем не играете.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 19 сентября 2018, 08:11

      Где дед Буффон? Альфонс не справляется...

      0
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