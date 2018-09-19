Тиаго Силва – о поражении от «Ливерпуля»: «Матч был равный. Обычно мы не пропускаем таких голов»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва считает, что матч против «Ливерпуля» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов получился равным.

«Мы показали характер и отыгрались. Я рад за команду и за футбол, который мы продемонстрировали. Но на высшем уровне необходимо сохранять концентрацию постоянно.

Мы пытались использовать длинные передачи, однако мяч до Неймара, Мбаппе и Кавани почти не доходил.

Это был равный матч. Обычно мы не пропускаем таких голов», – сказал бразилец.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.