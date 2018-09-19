Семин: «Сейчас нас можно критиковать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3) сказал, что его команда заслужила критику.

«Игроки очень расстроены, после побед восстанавливаться проще. Но ничего страшного, это часть жизни и футбола. Примем ту критику, которая будет полезной. Сейчас нас критиковать можно», – выразил мнение тренер.

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