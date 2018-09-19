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    Семин: «Сейчас нас можно критиковать»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3) сказал, что его команда заслужила критику.

    «Игроки очень расстроены, после побед восстанавливаться проще. Но ничего страшного, это часть жизни и футбола. Примем ту критику, которая будет полезной. Сейчас нас критиковать можно», – выразил мнение тренер.

    Россияне замыкают свою группу.

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 01:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:22

      Без критики конечно нельзя ,если она конечно конструктивная.

      4
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 19 сентября 2018, 15:16

      В каждой игре важен результат! Россия выиграла у Испании и никто уже не вспомнит как она тот матч отмучила... Терпи Палыч!...и работай над ошибками...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 сентября 2018, 14:30

      За что? Игра была. Критиковать нужно за матчи РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54683

      MaxRnD 19 сентября 2018, 13:04

      И это только лишь Турки ....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 19 сентября 2018, 13:16

      вот козлы..! самолёт сбили, паровоз под откос пустили.....

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 12:38

      Геркус, небось, уже бумагу заготовил на твое увольнение, Шпалыч. По собственному, разумеется...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 10:33

      ну жди васю утю орлова и селюка который обожает вас. Герпес один вас похвалит и новый ролик с пушками состряпает

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 19 сентября 2018, 10:16

      Вас,как 7 тур критиковать пора уже.1-2 тура не показатель.уже 8 на носу,где чемпионская игра?где достойный матч в лиге?поправляйтесь,подорожник в помощь.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 09:51

      Семин: «Сейчас нас можно пинать под зад»

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 сентября 2018, 08:38

      Если бы эту критику воспринимали и извлекали из неё суть происходящего. А так можно вспомнить А. Пушкина :" **** и похвалу приемли равнодушно, и не оспаривай глупца"...

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 19 сентября 2018, 10:33

      Пэтэушная программа как и её авторы звездит слова ху-лу

      5
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 19 сентября 2018, 08:36

      Пустое купленное чемпионство. Команда ни о чем. Зарплата от бюджетников страны. ПОЗОРИЩЕ

      2
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