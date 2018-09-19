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    Идову: «Голы в ворота «Локомотива» пришли ниоткуда»

    Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мыслями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Ранее игрок никогда не выступал в рамках этого турнира.

    «Наверное, мы слишком много нервничали в начале матча. Голы «Галатасарая» пришли из ниоткуда. На некоторое время нам удалось взять игру под свой контроль, но ненадолго», – сказал Идову.

    «Локомотив» замыкает свою группу.

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 01:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:17

      Реализация своих моментов - вот над чем надо сейчас работать Локомотиву.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 сентября 2018, 14:05

      Слабо играли -- реализация у ЛОКО -- ПРОСТО КАТАСТРОФА !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 сентября 2018, 10:27

      ты чё такую тупость сказал /ниоткуда/? скажи от верблюда пришли

      3
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      Рейтинг: +17867

      ilichkadr 19 сентября 2018, 09:27

      Какая разница откуда прилетели? Главное, что размазали по стенке без особых усилий.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 сентября 2018, 08:31

      Ниоткуда голы пришли, говоришь ? А нам было хорошо видно от кого, из-за чего и из-за кого. И вам их забили такие же игроки из ниоткуда...

      6
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 19 сентября 2018, 06:27

      Брайян ты что вчера не играл? Ниоткуда? Первый пришёл с флага Игнат Ева, которого обыграл соперник и он бросил его преследовать понадеясь на опорников, те не помогли вот оттуда первый пришёл. Второй пришёл со штрафного, где Гильерме неверно поставил стенку. Третий с чистого пенальти

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 19 сентября 2018, 06:08

      Ветром надуло

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 02:20

      Ну да, инопланетяне их занесли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 19 сентября 2018, 01:23

      К сожалению игры с Атлетико ничему не научили -ниоткуда может 1 гол прилететь,а не 3 или 5

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 01:07

      Да уж ладно " ниоткуда" - по делу проиграли. Физика "0"!

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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Alllex68 19 сентября 2018, 01:08

      По игре сяет

      1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Alllex68 19 сентября 2018, 01:09

      Мог быть и больше. Спасибо Гильерме

      2
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