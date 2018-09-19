Идову: «Голы в ворота «Локомотива» пришли ниоткуда»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мыслями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:3). Ранее игрок никогда не выступал в рамках этого турнира.

«Наверное, мы слишком много нервничали в начале матча. Голы «Галатасарая» пришли из ниоткуда. На некоторое время нам удалось взять игру под свой контроль, но ненадолго», – сказал Идову.

«Локомотив» замыкает свою группу.

«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл