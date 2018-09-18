Иванович: «После чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что хорошее выступление на чемпионате мира-2018 помогло нападающему Артему Дзюбе обрести суперсилу.

На ЧМ-2018 30-летний футболист провел за сборную России пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

«У него стало больше уверенности. Что логично для любого нападающего, который забивает. Можно сказать, после чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила! А вне поля он остался таким же. Разве что, стал больше разговаривать», – сказал Иванович.

В нынешнем сезоне Дзюба записал на свой счет семь мячей и пять голевых пасов в девяти встречах.