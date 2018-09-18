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    Иванович: «После чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что хорошее выступление на чемпионате мира-2018 помогло нападающему Артему Дзюбе обрести суперсилу.

    На ЧМ-2018 30-летний футболист провел за сборную России пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    «У него стало больше уверенности. Что логично для любого нападающего, который забивает. Можно сказать, после чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила! А вне поля он остался таким же. Разве что, стал больше разговаривать», – сказал Иванович.

    В нынешнем сезоне Дзюба записал на свой счет семь мячей и пять голевых пасов в девяти встречах.

    Источник: Sport24

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    18.09.2018 17:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 19 сентября 2018, 08:46

      Посмотрим на сколько хватит, дай Бог чтоб на долго

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 сентября 2018, 20:05

      единственное что не отнят у него это ЯЗЫК

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 сентября 2018, 19:47

      Суперсилу он получил в Арсенале

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 18:54

      Суперсила сейчас у Чалова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 сентября 2018, 18:41

      Все верно,он еще покажет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 18 сентября 2018, 18:15

      Действие таблеток скоро закончится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 18 сентября 2018, 18:13

      "Можно сказать, после чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила! "

      Что Микки Маусом стал? ))))))))))))

      "А вне поля он остался таким же. Разве что, стал больше разговаривать».


      Что?
      Ещё больше, чем раньше?
      Ой-ё-ё-ё-ё-ё... )))))))))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67327

      portero 18 сентября 2018, 18:10

      в Оренбурге он уже чуток уставший был.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      dimag 18 сентября 2018, 18:03

      Прям как моя жена, у нее прям супер сила появилась после ЧМ, когда она после всего мной выпитого таскала меня от телевизора до кровати, и после этого она все время чето говорит, говорит...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Серж . 18 сентября 2018, 17:57

      Молодца!

      0
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