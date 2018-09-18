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  • Иванович: «После чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила»

Иванович: «После чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила»

18 сентября 2018, 17:43
10

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что хорошее выступление на чемпионате мира-2018 помогло нападающему Артему Дзюбе обрести суперсилу.

На ЧМ-2018 30-летний футболист провел за сборную России пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

«У него стало больше уверенности. Что логично для любого нападающего, который забивает. Можно сказать, после чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила! А вне поля он остался таким же. Разве что, стал больше разговаривать», – сказал Иванович.

В нынешнем сезоне Дзюба записал на свой счет семь мячей и пять голевых пасов в девяти встречах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Дзюба Артем Иванович Бранислав
Комментарии (10)
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Серж .
1537282650
Молодца!
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dimag
1537282985
Прям как моя жена, у нее прям супер сила появилась после ЧМ, когда она после всего мной выпитого таскала меня от телевизора до кровати, и после этого она все время чето говорит, говорит...
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portero
1537283441
в Оренбурге он уже чуток уставший был.
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derrik2000
1537283594
"Можно сказать, после чемпионата мира у Дзюбы появилась суперсила! " Что Микки Маусом стал? )))))))))))) "А вне поля он остался таким же. Разве что, стал больше разговаривать». Что? Ещё больше, чем раньше? Ой-ё-ё-ё-ё-ё... )))))))))))))
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altezzik
1537283721
Действие таблеток скоро закончится.
Ответить
upiter622
1537285264
Все верно,он еще покажет!
Ответить
zigbert
1537286076
Суперсила сейчас у Чалова.
Ответить
пряник929
1537289248
Суперсилу он получил в Арсенале
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Полная Канистра
1537290340
единственное что не отнят у него это ЯЗЫК
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Stavropolets
1537335973
Посмотрим на сколько хватит, дай Бог чтоб на долго
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