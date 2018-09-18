Рахимов – о Глушакове: «У него произошел психологический надрыв»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ.
«Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского «Спартака». Впервые за 16 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковым в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроком сезона. В чемпионате России под руководством итальянского тренера Массимо Карреры ведомый Денисом Глушаковым «Спартак» пошел вперед как танк. Сам Глушаков отметился важнейшими голами сезона.
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надо быть очень умным человеком, чтоб после таких дифирамбов остаться самим собой
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов призвал поддержать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
«Не думаю, что Глушаков утратил свои игровые качества, потому что если посмотреть и проанализировать его футбол, то можно отметить, что ниже определенного уровня он не играет.
У него произошел психологический надрыв. Ему нужно дать уверенность со стороны, помочь. Он многое сделал для «Спартака». В чемпионский сезон забил много голов, которые принесли важные очки. Нужно дать ему психологическую уверенность и понимание, что у него крепкий характер и он может играть в футбол.
Как только он начнет получать доверие в команде, думаю, он и получит вызов в сборную», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Россия 24».