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    Рахимов – о Глушакове: «У него произошел психологический надрыв»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов призвал поддержать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    «Не думаю, что Глушаков утратил свои игровые качества, потому что если посмотреть и проанализировать его футбол, то можно отметить, что ниже определенного уровня он не играет.

    У него произошел психологический надрыв. Ему нужно дать уверенность со стороны, помочь. Он многое сделал для «Спартака». В чемпионский сезон забил много голов, которые принесли важные очки. Нужно дать ему психологическую уверенность и понимание, что у него крепкий характер и он может играть в футбол.

    Как только он начнет получать доверие в команде, думаю, он и получит вызов в сборную», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2018 09:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 сентября 2018, 13:41

      Капитан «Спартака» Денис Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ.

      «Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского «Спартака­». Впервые за 16 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковы­м в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроко­м сезо­на. В чемпионате России под руководством итальянского тренера Массимо Карреры ведомый Денисом Глушаковым «Спартак» пошел вперед как танк. Сам Глушаков отметился важнейшими голами сезона.
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      надо быть очень умным человеком, чтоб после таких дифирамбов остаться самим собой

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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:45

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 сентября 2018, 11:59

      Ох и обрадуются спартачи, когда Дениска в Ахмат перейдет) Рахимов же ему почти предложение сделал официальное.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 18 сентября 2018, 11:30

      Сплавить куда-нибудь его побыстрее надо, как ненужный балласт, вместе с Навесовым и Ещенко. Да вот кому на хрен сдался этот деревянный зазнавшийся дятел вместе со своими корешами-пенсами? Мож кто нибудь из пердива приютит.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 сентября 2018, 11:27

      Хорошо бы если действительно так и было. Вот если игрок и правда воду мутит, то это уже xeрово

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 сентября 2018, 10:33

      Нужно дать ему психологическую уверенность и... отправить на заслуженный отдых. Причем как можно скорее, пока совсем не скурвился.

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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 18 сентября 2018, 10:20

      В психушку

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 10:18

      А там любителей нет. Все профессионально занимаются футболом и играют в него, только все по-разному. Много вот любителей в соцсетях сидеть ...

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 18 сентября 2018, 10:17

      Самогона он обожрался)) Вот и весь психологический срыв) это так сейчас похмелье называется??

      5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 09:59

      Намекает на переход в Ахмат.

      3
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