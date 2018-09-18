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  • Рахимов – о Глушакове: «У него произошел психологический надрыв»

Рахимов – о Глушакове: «У него произошел психологический надрыв»

18 сентября 2018, 09:31
11

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов призвал поддержать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Не думаю, что Глушаков утратил свои игровые качества, потому что если посмотреть и проанализировать его футбол, то можно отметить, что ниже определенного уровня он не играет.

У него произошел психологический надрыв. Ему нужно дать уверенность со стороны, помочь. Он многое сделал для «Спартака». В чемпионский сезон забил много голов, которые принесли важные очки. Нужно дать ему психологическую уверенность и понимание, что у него крепкий характер и он может играть в футбол.

Как только он начнет получать доверие в команде, думаю, он и получит вызов в сборную», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Рахимов Рашид
Комментарии (11)
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Varzob
1537252856
Правильно говорить Рахимов. Глушаков профессионал.
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zigbert
1537253958
Намекает на переход в Ахмат.
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Пестрый
1537255077
Самогона он обожрался)) Вот и весь психологический срыв) это так сейчас похмелье называется??
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Рубик Докоян
1537255109
А там любителей нет. Все профессионально занимаются футболом и играют в него, только все по-разному. Много вот любителей в соцсетях сидеть ...
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oleg32ru
1537255218
В психушку
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serppion
1537255999
Нужно дать ему психологическую уверенность и... отправить на заслуженный отдых. Причем как можно скорее, пока совсем не скурвился.
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m40
1537259264
Хорошо бы если действительно так и было. Вот если игрок и правда воду мутит, то это уже xeрово
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Caniggia
1537259408
Сплавить куда-нибудь его побыстрее надо, как ненужный балласт, вместе с Навесовым и Ещенко. Да вот кому на хрен сдался этот деревянный зазнавшийся дятел вместе со своими корешами-пенсами? Мож кто нибудь из пердива приютит.
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pavelfastov
1537263908
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru
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тщмек 19
1537267262
Капитан «Спартака» Денис Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ. «Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского «Спартака­». Впервые за 16 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковы­м в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроко­м сезо­на. В чемпионате России под руководством итальянского тренера Массимо Карреры ведомый Денисом Глушаковым «Спартак» пошел вперед как танк. Сам Глушаков отметился важнейшими голами сезона. ----------------------------- надо быть очень умным человеком, чтоб после таких дифирамбов остаться самим собой
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