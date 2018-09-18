Рахимов – о Глушакове: «У него произошел психологический надрыв»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов призвал поддержать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Не думаю, что Глушаков утратил свои игровые качества, потому что если посмотреть и проанализировать его футбол, то можно отметить, что ниже определенного уровня он не играет.

У него произошел психологический надрыв. Ему нужно дать уверенность со стороны, помочь. Он многое сделал для «Спартака». В чемпионский сезон забил много голов, которые принесли важные очки. Нужно дать ему психологическую уверенность и понимание, что у него крепкий характер и он может играть в футбол.

Как только он начнет получать доверие в команде, думаю, он и получит вызов в сборную», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Россия 24».