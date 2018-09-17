Гончаренко обошел Слуцкого и вышел на первое место среди тренеров ЦСКА по проценту набранных очков

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вышел на первое место среди тренеров московского клуба по проценту набранных очков.

После победы над «Уфой» (3:0) процент очков, набранных под руководством белорусского специалиста в гостевых матчах РПЛ, достиг 66,67% (48 очков в 24 матчах). Это лучший показатель среди тренеров армейцев. Аналогичный процент у Гончаренко и в домашних матчах.

Таким образом по проценту общего количества очков он обошел Леонида Слуцкого (66,51%). Расчет ведется среди тренеров, возглавлявших ЦСКА не менее пяти матчей.