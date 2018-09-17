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    Гончаренко обошел Слуцкого и вышел на первое место среди тренеров ЦСКА по проценту набранных очков

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вышел на первое место среди тренеров московского клуба по проценту набранных очков.

    После победы над «Уфой» (3:0) процент очков, набранных под руководством белорусского специалиста в гостевых матчах РПЛ, достиг 66,67% (48 очков в 24 матчах). Это лучший показатель среди тренеров армейцев. Аналогичный процент у Гончаренко и в домашних матчах.

    Таким образом по проценту общего количества очков он обошел Леонида Слуцкого (66,51%). Расчет ведется среди тренеров, возглавлявших ЦСКА не менее пяти матчей.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.09.2018 14:52
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 17 сентября 2018, 21:39

      Он ничего не выиграл в России! О чем тут можно спорить?

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 17 сентября 2018, 21:02

      Посмотрим, как он евроосень переживет. А то год поработал и уже дифирамбы запели.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 сентября 2018, 18:04

      При всем уважении к достижениям Слуцкого, очень много везения и отскоков в его работе было. А Ганчаренко - просто профессионал, который из любого материала конфетку сделает. И даже если он не обойдет Слуцкого по трофеям и выходу в 1/4 финала ЛЧ - это лучший тренер ЦСКА 21 века!

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > bset 17 сентября 2018, 21:03

      Серьезно? Ну-ка, чего при нем достиг клуб?

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > general.lizyukov 17 сентября 2018, 22:44

      При нем клуб отошел от автобусной тактики, когда мы при счете 1:0 все в штрафной стоим против условного Анжи. А также многие молодые игроки раскрылись.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > bset 20 сентября 2018, 08:33

      А. Сильное достижение. На уровне Зико и пр.
      Пока из всех последних тренеров ЦСКА результат дали Газзаев и Слуцкий. Остальные просто изображали.

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 17 сентября 2018, 17:31

      Гончар, простой белорусский парень, работяга. Вызывает только уважение. Ни когда не скулит, только пашет и прет вперёд

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 17:01

      Гончаренко зарекомендовал себя в работе со многими клубами где он работал. Он тренер молодой, современный, думающий и прогрессирующий, работает с теми футболистами кто у него есть. Удачи ему и молодой команде ЦСКА. А что касается приведенной статистики, которую ведут, да ещё после 5 матчей, то она не репрезентативна по выборке. Надо брать сравнение начиная по полностью проведенному сезону. Даже не беря во внимание какие футболисты были в команде у Лёни и с кем теперь работает Гончаренко.

      6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 16:30

      Работа Гончаренко ощутима.

      6
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 17 сентября 2018, 15:54

      Думаю не совсем корректное сравнение,так как Слуцкий работал намного дольше, хотя это не умоляет достижений Гончаренко

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 17 сентября 2018, 15:22


      вот уж про кого не скажешь - тренеришка! качественно работает, причём везде
      подождите, к нему ещё на стажировку Слуцкий ездить будет

      11
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 17 сентября 2018, 15:15

      Жил себе человек (Слуцкий), не тужил. А потом решил поехать покорить Европу...

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Makar_78 17 сентября 2018, 15:22

      Это тоже достойно уважения! Кто из русских тренеров решился, или хотя бы был приглашен?

      7
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Makar_78 17 сентября 2018, 16:07

      С Витассом ,Леонид Викторович,не плохо работает,между прочим

      5
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > SunRomeS 17 сентября 2018, 16:23

      Я про то, что ну вот какой это прогресс в карьере - уехать из ЦСКА (сам болею за ЦСКА) в Чемпионшип

      0
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > Mirak92 17 сентября 2018, 16:47

      Я без излишнего патриотизма. Ну где Витесс и где ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Makar_78 17 сентября 2018, 17:06

      А дальше будет видно, как говортся "Москва не сразу строилась.." :)

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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > SunRomeS 17 сентября 2018, 17:30

      Да нет, конечно, пусть у него всё нормально будет.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Makar_78 17 сентября 2018, 21:04

      Если бы наши клубы играли хотя бы вполовину как чемпионшип...

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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > general.lizyukov 17 сентября 2018, 22:36

      Чемпионшип - это 2-ой по силе дивизион Англии (не путать с Премьершип).

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Makar_78 20 сентября 2018, 08:35

      И даже там играют лучше, с большей отдачей и мастерством, чем наши клубы из РФПЛ

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 17 сентября 2018, 15:14

      Красавчеггг!!! Вперед мужик!!@

      3
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