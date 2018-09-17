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  • Гончаренко обошел Слуцкого и вышел на первое место среди тренеров ЦСКА по проценту набранных очков

Гончаренко обошел Слуцкого и вышел на первое место среди тренеров ЦСКА по проценту набранных очков

17 сентября 2018, 14:52
24

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вышел на первое место среди тренеров московского клуба по проценту набранных очков.

После победы над «Уфой» (3:0) процент очков, набранных под руководством белорусского специалиста в гостевых матчах РПЛ, достиг 66,67% (48 очков в 24 матчах). Это лучший показатель среди тренеров армейцев. Аналогичный процент у Гончаренко и в домашних матчах.

Таким образом по проценту общего количества очков он обошел Леонида Слуцкого (66,51%). Расчет ведется среди тренеров, возглавлявших ЦСКА не менее пяти матчей.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (24)
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SunRomeS
1537186041
Молдцом! Так держать и наращивать темп, команда молодая, но думаю, что Виктор справится и сделает боеспособный коллектив (он уже и так выдает крупные победы).
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OldenVad
1537186229
Рад за Гончаренко
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LIO1987
1537186482
Красавчеггг!!! Вперед мужик!!@
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Makar_78
1537186522
Жил себе человек (Слуцкий), не тужил. А потом решил поехать покорить Европу...
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Project Бабангида
1537186934
вот уж про кого не скажешь - тренеришка! качественно работает, причём везде подождите, к нему ещё на стажировку Слуцкий ездить будет
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Стаz
1537188883
Думаю не совсем корректное сравнение,так как Слуцкий работал намного дольше, хотя это не умоляет достижений Гончаренко
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zigbert
1537191019
Работа Гончаренко ощутима.
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Рубик Докоян
1537192896
Гончаренко зарекомендовал себя в работе со многими клубами где он работал. Он тренер молодой, современный, думающий и прогрессирующий, работает с теми футболистами кто у него есть. Удачи ему и молодой команде ЦСКА. А что касается приведенной статистики, которую ведут, да ещё после 5 матчей, то она не репрезентативна по выборке. Надо брать сравнение начиная по полностью проведенному сезону. Даже не беря во внимание какие футболисты были в команде у Лёни и с кем теперь работает Гончаренко.
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Krd123
1537194706
Гончар, простой белорусский парень, работяга. Вызывает только уважение. Ни когда не скулит, только пашет и прет вперёд
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general.lizyukov
1537207377
Посмотрим, как он евроосень переживет. А то год поработал и уже дифирамбы запели.
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