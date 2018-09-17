Селюк: «В отличие от Адриано Дзюба молодец. Думаю, болельщики «Спартака» поменяли бы их местами»

Футбольный агент Дмитрий Селюк после матчей седьмого тура РПЛ сравнил нападающего «Зенита» Артему Дзюбу и форварда «Спартака» Луиса Адриано.

Россиянин провел все 90 минут в игре с «Оренбургом» (2:1) и отметился голевым пасом. Бразилец появился на поле на 84-й минуте встречи с «Ахматом» (1:2) и не совершил результативных действий.

«Оренбург» – «Зенит» – 1:2. В отличие от Луиски Артемка молодец. Думаю, болельщики «Спартака» поменяли бы их местами», – написал Селюк в твиттере.

В нынешнем сезоне Дзюба провел в РПЛ семь матчей, забил три гола и сделал два результативных паса. На счету Адриано ни одного мяча и передачи в пяти играх.