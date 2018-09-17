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  • Селюк: «В отличие от Адриано Дзюба молодец. Думаю, болельщики «Спартака» поменяли бы их местами»

Селюк: «В отличие от Адриано Дзюба молодец. Думаю, болельщики «Спартака» поменяли бы их местами»

17 сентября 2018, 13:51
17

Футбольный агент Дмитрий Селюк после матчей седьмого тура РПЛ сравнил нападающего «Зенита» Артему Дзюбу и форварда «Спартака» Луиса Адриано.

Россиянин провел все 90 минут в игре с «Оренбургом» (2:1) и отметился голевым пасом. Бразилец появился на поле на 84-й минуте встречи с «Ахматом» (1:2) и не совершил результативных действий.

«Оренбург» – «Зенит» – 1:2. В отличие от Луиски Артемка молодец. Думаю, болельщики «Спартака» поменяли бы их местами», – написал Селюк в твиттере.

В нынешнем сезоне Дзюба провел в РПЛ семь матчей, забил три гола и сделал два результативных паса. На счету Адриано ни одного мяча и передачи в пяти играх.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (17)
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кузнецов артем
1537181947
Не думаю что Дзюбы надолго хватит, до первой серьезной неудачи, а потом пойдет как обычно, все плохие а он хороший. Спасибо такого в Спартаке не нужно
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WHU
1537182325
Руководство может быть, но вот болельщики навряд ли.
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ivanthebest
1537185872
Луис Адриано отказался от Селюка как от агента в своё время походу, вот тот слюной и брызжет...
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Т34
1537186433
Ну этого следовало ожидать, Селюк тут как тут. Осталось Червиченко дождаться с ведром навоза и на закуску почитать эксперта по Спартаку, Гундоса Орлова.
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anatolich72
1537187368
артёмка -хуже врага ,он предатель.
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Мары
1537187997
Селюк наверное идиот, если считает что болельщики Спартака простят иуду.Пусть Дзюба хоть вторым Месси будет, но история явственно показывает кто Иисус, а кто Иуда.
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docndoc
1537188587
Даже если Дзюба изменился (а он изменился) все мосты уже давно сожжены... А Адриано надо продавать, пока за него хоть что-то дадут.. Он же тупо на зарплате сидит и его, похоже, не волнует - попадает он в состав или нет.
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zigbert
1537190257
Адриано сейчас не как прошлогодний ,спору нет.Конечно с ним надо расставаться если он не выйдет на свой уровень. Надо быть внутри команды что бы знать причину этих проблем. Время еще есть что бы исправить это положение. Что касается Дзюбы ,то его появление в Спартаке просто невозможно.
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Рубик Докоян
1537192054
Селюк-- и можно в рифму приводить не мало не парламентских слов к этому известному "эксперту," которого постоянно печатают в наших СМИ. Его уровень знаний и понимания заслуживает распространения не на сайтах и порталах, а где-нибудь на заборе.
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bset
1537196740
А еще лучше бы взяли Ласина Траоре. Да, Селюк?
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