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    Селюк: «В отличие от Адриано Дзюба молодец. Думаю, болельщики «Спартака» поменяли бы их местами»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк после матчей седьмого тура РПЛ сравнил нападающего «Зенита» Артему Дзюбу и форварда «Спартака» Луиса Адриано.

    Россиянин провел все 90 минут в игре с «Оренбургом» (2:1) и отметился голевым пасом. Бразилец появился на поле на 84-й минуте встречи с «Ахматом» (1:2) и не совершил результативных действий.

    «Оренбург» – «Зенит» – 1:2. В отличие от Луиски Артемка молодец. Думаю, болельщики «Спартака» поменяли бы их местами», – написал Селюк в твиттере.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел в РПЛ семь матчей, забил три гола и сделал два результативных паса. На счету Адриано ни одного мяча и передачи в пяти играх.

    Источник: Twitter

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    17.09.2018 13:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 сентября 2018, 18:05

      А еще лучше бы взяли Ласина Траоре. Да, Селюк?

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 сентября 2018, 17:25

      вижу в Дзюбе нормального русского парня-хорошего футболиста. Даже если он где то накосячил, то своей игрой вполне исправляется. Его бы поддержать,а его все хотят с говном смешать. Как в своё время Акинфеева, Березуцких и т.д. А надо ли?

      1
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 17 сентября 2018, 17:06

      Ох не нравится мне этот Адриано,ох не нравится!! Он же весь изфафлился!! И рожа наглая и гнусная!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 16:47

      Селюк-- и можно в рифму приводить не мало не парламентских слов к этому известному "эксперту," которого постоянно печатают в наших СМИ. Его уровень знаний и понимания заслуживает распространения не на сайтах и порталах, а где-нибудь на заборе.

      3
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 17:04

      ДмиСел или не владеет ситуацией, или гонит сравнения в надежде на эпатажность... И ведь не лень кому-то в Twitter лезть за таким бредом...

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 17:10

      Андрей, "падальщиков" для разного рода тупых, эпатажных заявлений и вбросов ( а Селюк только этим и занимается ), у нас предостаточно. И охотно публикуют, гарантируя ответную многочисленную реакцию публики.

      4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 сентября 2018, 16:45

      Спартаку про Дзюбу надо забыть

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 17 сентября 2018, 16:28

      Это только у *************** агентов в порядке вещей сначала поливать клуб говном, а потом с милой улыбкой предлагать своего футболера.
      Зюбе свинные долго будут помнить его фортели, а потому вряд ли захотят возвращения игрочишки

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 16:17

      Адриано сейчас не как прошлогодний ,спору нет.Конечно с ним надо расставаться если он не выйдет на свой уровень. Надо быть внутри команды что бы знать причину этих проблем. Время еще есть что бы исправить это положение. Что касается Дзюбы ,то его появление в Спартаке просто невозможно.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 17 сентября 2018, 15:49

      Даже если Дзюба изменился (а он изменился) все мосты уже давно сожжены... А Адриано надо продавать, пока за него хоть что-то дадут.. Он же тупо на зарплате сидит и его, похоже, не волнует - попадает он в состав или нет.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 17 сентября 2018, 15:40

      В Спартаке именно Дзюбы и не хватает. Кучка народа разноцветного, но нет лидера. Зобнин старается, но нету у него авторитета.
      Зато есть откровенное чммо в роли капитана Спартака.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 сентября 2018, 15:39

      Селюк наверное идиот, если считает что болельщики Спартака простят иуду.Пусть Дзюба хоть вторым Месси будет, но история явственно показывает кто Иисус, а кто Иуда.

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