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    Маркизио: «Я пропустил три недели тренировок. Мне надо работать дополнительно»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о своей физической готовности.

    – Вы ведь дополнительно занимаетесь вместе с клубными тренерами по физической подготовке?

    – Да. Вы же знаете, что я пропустил три недели тренировок — во время паузы только ходил в зал и бегал. Сейчас мне необходимо тренироваться каждый день вместе с партнерами, чтобы наладить взаимопонимание. И работать дополнительно тоже.

    – Что скажете о ближайших соперниках?

    – Впереди нас ждет «Копенгаген». Знаю эту команду, поскольку перед этим она играла против итальянской «Аталанты». Фундамент выступления на групповом этапе закладывается в первом матче, поэтому эта встреча очень важна для нас. После этого мы сыграем с «Локомотивом», действующим чемпионом страны. В общем, впереди еще много матчей, каждый из которых имеет большое значение.

    «Зенит» будет чемпионом. Скриньте

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.09.2018 01:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 сентября 2018, 09:17

      пусть работает

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Urry 17 сентября 2018, 20:47

      Согласен с тобой -- покажи чё ты могешь --потом и обсудим !!!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 сентября 2018, 08:49

      Ещё ничего не показал -- а наговорил как " великий мастер " -- покажи на что способен !!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 08:40

      Молодец, старается, не хочет на лавке сидеть.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 сентября 2018, 08:05

      попенгаген

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 17 сентября 2018, 01:26

      Бомбардир, вы хоть читайте, что вы копируете...«Копегаген».

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