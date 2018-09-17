Маркизио: «Я пропустил три недели тренировок. Мне надо работать дополнительно»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о своей физической готовности.

– Вы ведь дополнительно занимаетесь вместе с клубными тренерами по физической подготовке?

– Да. Вы же знаете, что я пропустил три недели тренировок — во время паузы только ходил в зал и бегал. Сейчас мне необходимо тренироваться каждый день вместе с партнерами, чтобы наладить взаимопонимание. И работать дополнительно тоже.

– Что скажете о ближайших соперниках?

– Впереди нас ждет «Копенгаген». Знаю эту команду, поскольку перед этим она играла против итальянской «Аталанты». Фундамент выступления на групповом этапе закладывается в первом матче, поэтому эта встреча очень важна для нас. После этого мы сыграем с «Локомотивом», действующим чемпионом страны. В общем, впереди еще много матчей, каждый из которых имеет большое значение.

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