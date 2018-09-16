Сарри: «Азар может забить 40 голов за сезон»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поговорил о фигуре своего хавбека Эдена Азара. Итальянец полагает, что бельгиец может забить 40 голов за сезон.

«Эден вернулся в расположение команды из национальной сборной всего два дня назад, поскольку получил отдых.

После игры с «Кардиффом» (4:1) сказал, что он способен забить 40 мячей, но для этого ему нужно тратить меньше энергии на удалении от ворот соперника и использовать еe на последних 25 метрах», – сказал Сарри.

Азар сейчас лидирует в списке бомбардиров АПЛ.