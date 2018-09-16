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    Сарри: «Азар может забить 40 голов за сезон»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поговорил о фигуре своего хавбека Эдена Азара. Итальянец полагает, что бельгиец может забить 40 голов за сезон.

    «Эден вернулся в расположение команды из национальной сборной всего два дня назад, поскольку получил отдых.

    После игры с «Кардиффом» (4:1) сказал, что он способен забить 40 мячей, но для этого ему нужно тратить меньше энергии на удалении от ворот соперника и использовать еe на последних 25 метрах», – сказал Сарри.

    Азар сейчас лидирует в списке бомбардиров АПЛ.

    Источник: ФК «Челси»

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    16.09.2018 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 сентября 2018, 19:13

      Надо больше забивать и форвардам тоже

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