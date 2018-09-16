Хавбек «Баварии» Толиссо получил разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо выбыл на длительный срок.

Французский футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата Германии против «Байера» (3:1). Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, у 24-летнего хавбека разрыв передней крестообразной связки колена.

Также растяжение лодыжки получил 33-летний защитник команды Рафинья. Он пропустит несколько недель.