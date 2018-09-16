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    Хавбек «Баварии» Толиссо получил разрыв крестообразной связки

    Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо выбыл на длительный срок.

    Французский футболист получил травму в матче третьего тура чемпионата Германии против «Байера» (3:1). Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, у 24-летнего хавбека разрыв передней крестообразной связки колена.

    Также растяжение лодыжки получил 33-летний защитник команды Рафинья. Он пропустит несколько недель.

    Источник: ФК «Бавария»

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    16.09.2018 07:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 22:05

      Раньше о ПКС редко было слышно ,теперь же это явление стало устрашающим.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 сентября 2018, 10:59

      приехали, серьёзная потеря для баварцев

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 09:04

      Травмы ПКС коленного сустава стали какой-то эпидемией в последние годы у футболистов. Физические нагрузки, интенсивность и частота тренировок и игр этому способствуют.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 08:05

      Жаль пацана, но сезон у него вычеркнут.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 сентября 2018, 07:48

      Полгода выкинь и то в лучшем случае, дай бог если потом восстановиттся и заиграет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 сентября 2018, 07:47

      Ска, перед лч у нас традиция чтоль такая? Шанс для Саншеша, а вообще, вопрос к Ковачу - как можно он собирается закрывать зоны других игроков, пои травме?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 сентября 2018, 07:47

      охооо

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