Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад»

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 4-го тура Примеры со счетом 2:1. Каталонцы с 12-ю очками занимают первую строчку в таблице, «Реал Сосьедад» с 4 очками опустился на десятое место.

Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Элустондо, 12; 1:1 – Суарес, 63; 1:2 – Дембеле, 66.

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