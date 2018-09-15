Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад»

    «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 4-го тура Примеры со счетом 2:1. Каталонцы с 12-ю очками занимают первую строчку в таблице, «Реал Сосьедад» с 4 очками опустился на десятое место.

    Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

    Реал Сосьедад – Барселона – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Элустондо, 12; 1:1 – Суарес, 63; 1:2 – Дембеле, 66.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2018 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 сентября 2018, 10:54

      Натужненькая победа, опять. И, если в позапрошлом матче всё можно было списать на ужасающего состояния газон (за такое технарь дают вообще-то), то в этом всё по делу.
      3 очка взяли и хорошо, ведь Атлетико и Реал уже свои очки успели потерять. Но я что-то не вижу пока что прогресса по сравнению с прошлым сезоном.
      Я, конечно, не тренер Барсы, но почему не играют Малком и Артур? Мало времени дают Видалю? Зато у нас регулярно в старте полено Дембеле. Да, в последних 4 матчах, он аж 3 гола забил, но это такой рандом - там ударил на удачу, там отскок, там рикошет. Чтобы вот так взять и забить чисто и красиво, как и полагается топ-игроку - нее, ну а про его дриблинг вообще молчу, ибо его нет)
      Также непонятно почему ротация состава пришлась именно на матч с Сосьедадом, традиционно очень неудобном сопернике. Собственно, благодаря тому, что в начале 2 тайма вышли Бускетс и Коут была добыта победа.
      Мне в прошлом сезоне казалось, что Вальверде сделает более крепкую и боеспособную команду, в первую очередь в защите и опорной зоне. пока что получается только отчасти.
      Победы есть, и это хорошо, но нужно добавлять команде серьёзно, если есть амбиции в ЛЧ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 сентября 2018, 00:02

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 15 сентября 2018, 21:18

      "Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», А ГДЕ НОВОСТЬ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 15 сентября 2018, 19:39

      Победа с тетевы лука,с натяжкой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 15 сентября 2018, 19:11

      все по прежнему:результат пока еще есть,игры-нет.и в ближайшее время эта картина вряд ли изменится.увы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > Vladarg 15 сентября 2018, 19:24

      да и возможности для ротации у Вальверде практически никакой нет.одни и те же игроки тянут на себе Команду который год.все эти Муниры,Рафиньи и прочие-ни о чем.совсем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Vladarg 16 сентября 2018, 00:39

      ты вообще понимаешь о чем ты пишешь? на сан себастьяне барсе всегда трудно с реалом сосьедадом ! игры нет у барсы? пфффф ! посмотри на реал с атлетиком у них игра есть? две баскские команды они дома у себя играют норм да и в гостях отдаются полностью игре. игры нет у барсы ! Ну ну !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11