Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад»

Натужненькая победа, опять. И, если в позапрошлом матче всё можно было списать на ужасающего состояния газон (за такое технарь дают вообще-то), то в этом всё по делу.
3 очка взяли и хорошо, ведь Атлетико и Реал уже свои очки успели потерять. Но я что-то не вижу пока что прогресса по сравнению с прошлым сезоном.
Я, конечно, не тренер Барсы, но почему не играют Малком и Артур? Мало времени дают Видалю? Зато у нас регулярно в старте полено Дембеле. Да, в последних 4 матчах, он аж 3 гола забил, но это такой рандом - там ударил на удачу, там отскок, там рикошет. Чтобы вот так взять и забить чисто и красиво, как и полагается топ-игроку - нее, ну а про его дриблинг вообще молчу, ибо его нет)
Также непонятно почему ротация состава пришлась именно на матч с Сосьедадом, традиционно очень неудобном сопернике. Собственно, благодаря тому, что в начале 2 тайма вышли Бускетс и Коут была добыта победа.
Мне в прошлом сезоне казалось, что Вальверде сделает более крепкую и боеспособную команду, в первую очередь в защите и опорной зоне. пока что получается только отчасти.
Победы есть, и это хорошо, но нужно добавлять команде серьёзно, если есть амбиции в ЛЧ.
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 4-го тура Примеры со счетом 2:1. Каталонцы с 12-ю очками занимают первую строчку в таблице, «Реал Сосьедад» с 4 очками опустился на десятое место.
Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур
Реал Сосьедад – Барселона – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Элустондо, 12; 1:1 – Суарес, 63; 1:2 – Дембеле, 66.