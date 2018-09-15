Бердыев – журналисту, указавшему на недочеты в игре казанцев: «Вам надо в Высшую школу тренеров»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Енисеем» (1:0) в матче седьмого тура РПЛ.

– Тяжелый матч из-за нехватки игроков, разного функционального состояния. Радует, что ребята дотерпели. Очень важная победа.

– То, что матч рано начался, не повредило?

– Не думаю. В это же время мы и тренируемся обычно.

– Было много брака в передачах. С чем это связано?

– Да, нет игрового тонуса и средняя линия отсутствовала во время паузы и у игроков в сборной не было игровой практики. Руслан много ошибался и Игорь. Но по ходу игры наладили.

– Замечаю не в первый раз проблему, что игроки слишком узко играют в атаке и близко располагаются друг к другу и поэтому возникали ошибки в передачах. Чего не хватает, чтобы игроки играли более широко?

– Вам надо в Высшую школу тренеров.