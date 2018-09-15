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    Бердыев – журналисту, указавшему на недочеты в игре казанцев: «Вам надо в Высшую школу тренеров»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу над «Енисеем» (1:0) в матче седьмого тура РПЛ.

    – Тяжелый матч из-за нехватки игроков, разного функционального состояния. Радует, что ребята дотерпели. Очень важная победа.

    – То, что матч рано начался, не повредило?

    – Не думаю. В это же время мы и тренируемся обычно.

    – Было много брака в передачах. С чем это связано?

    – Да, нет игрового тонуса и средняя линия отсутствовала во время паузы и у игроков в сборной не было игровой практики. Руслан много ошибался и Игорь. Но по ходу игры наладили.

    – Замечаю не в первый раз проблему, что игроки слишком узко играют в атаке и близко располагаются друг к другу и поэтому возникали ошибки в передачах. Чего не хватает, чтобы игроки играли более широко?

    – Вам надо в Высшую школу тренеров.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    15.09.2018 16:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:09

      Посылать таких журналюг надо не в Высшую школу тренеров а намного дальше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 сентября 2018, 09:32

      Народная мудрость говорит: сзади поуже, спереди пошире! Прав журналист

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 сентября 2018, 18:11

      Молодцы..всех с победой..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 17:47

      Его терпению и выдержке можно позавидовать, ну, а с этих писарчуков, что взять, разве что подписку о неразглашении пресс-конференции...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 15 сентября 2018, 17:43

      ...молодец,Курбан Бикеевич!!! И не оскорбил,и на место поставил.Команду и тренерский штаб,а также всех болельщиков---с ПОБЕДОЙ !!!

      3
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