Иванович – о матче с «Оренбургом»: «Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об ожиданиях от матча седьмого тура РПЛ с «Оренбургом».

По словам серба, петербуржцев ждет непростая игра, но, несмотря на это, команда должна побеждать.

«Эта команда уже три-четыре года выступает на хорошем уровне. Когда я только пришел в «Зенит», она играла в Премьер-лиге. Да, вылетела. Но играла-то неплохо, показывала хороший футбол. Помню их маленький стадион с искусственным полем. Там было очень сложно набирать очки.

Это уже будет четвертая в этом сезоне игра для нас на синтетике. Хорошо, что последняя. Но у нас есть все условия, чтобы серьезно подготовиться к матчу с «Оренбургом». Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере.

Да, «Оренбург» вышел в Премьер-лигу, набрал хороший ход и наверняка не хочет останавливаться. Так что будет тяжелый матч», – заявил Иванович.

Встреча «Оренбург» – «Зенит» состоится завтра, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.