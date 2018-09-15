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    Иванович – о матче с «Оренбургом»: «Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об ожиданиях от матча седьмого тура РПЛ с «Оренбургом».

    По словам серба, петербуржцев ждет непростая игра, но, несмотря на это, команда должна побеждать.

    «Эта команда уже три-четыре года выступает на хорошем уровне. Когда я только пришел в «Зенит», она играла в Премьер-лиге. Да, вылетела. Но играла-то неплохо, показывала хороший футбол. Помню их маленький стадион с искусственным полем. Там было очень сложно набирать очки.

    Это уже будет четвертая в этом сезоне игра для нас на синтетике. Хорошо, что последняя. Но у нас есть все условия, чтобы серьезно подготовиться к матчу с «Оренбургом». Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере.

    Да, «Оренбург» вышел в Премьер-лигу, набрал хороший ход и наверняка не хочет останавливаться. Так что будет тяжелый матч», – заявил Иванович.

    Встреча «Оренбург» – «Зенит» состоится завтра, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    15.09.2018 14:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 17:29

      Лидер так и должен делать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 21:09

      Это правильное решение, тов. Иванович.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 15 сентября 2018, 19:25

      УМНИЦА!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 сентября 2018, 18:54

      Только так и надо !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 17:21

      Игра будет не простой. " Оренбург" команда быстрая, неуступчивая, с характером и будет сложно с ними на искусственном газоне. Только бы обошлось без травм. У ЦСКА с "Уфой" уже две потери в первом тайме.

      4
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 15 сентября 2018, 15:45

      Газофик специально переименовали чтоб не так палевно было когда будут 3 очка Зениту сливать?

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 15 сентября 2018, 15:38

      Всем нужно !

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 сентября 2018, 15:24

      Да какой хороший ход Оренбург набрал? Мертвецов обыграл только - Локо, Крылья и Анжи!

      А вообще забавно читать о том, как страсти накаляются перед игрой Зенита и его фарм клуба! Не стоит забывать, что Оренбург до сезона 2016/17 носил название «Газовик».

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 15 сентября 2018, 15:11

      Если хотите стать чемпионами Оренбург надо обыгрывать спокойно без суеты

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 сентября 2018, 14:12

      Иванович-отработанный материал ! Нужно сказать ему спасибо и отпустить его из Зенита !

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > ухоженный крокодил 15 сентября 2018, 16:23

      у тебя на аватаре Спартак и гей--это ужасно!....и рот твой там же.

      2
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