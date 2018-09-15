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  • Иванович – о матче с «Оренбургом»: «Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере»

Иванович – о матче с «Оренбургом»: «Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере»

15 сентября 2018, 14:10
11

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал об ожиданиях от матча седьмого тура РПЛ с «Оренбургом».

По словам серба, петербуржцев ждет непростая игра, но, несмотря на это, команда должна побеждать.

«Эта команда уже три-четыре года выступает на хорошем уровне. Когда я только пришел в «Зенит», она играла в Премьер-лиге. Да, вылетела. Но играла-то неплохо, показывала хороший футбол. Помню их маленький стадион с искусственным полем. Там было очень сложно набирать очки.

Это уже будет четвертая в этом сезоне игра для нас на синтетике. Хорошо, что последняя. Но у нас есть все условия, чтобы серьезно подготовиться к матчу с «Оренбургом». Нужно выходить и брать три очка. На любом поле, при любой атмосфере.

Да, «Оренбург» вышел в Премьер-лигу, набрал хороший ход и наверняка не хочет останавливаться. Так что будет тяжелый матч», – заявил Иванович.

Встреча «Оренбург» – «Зенит» состоится завтра, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Иванович Бранислав
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1537009935
Иванович-отработанный материал ! Нужно сказать ему спасибо и отпустить его из Зенита !
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babenko1977
1537013470
Если хотите стать чемпионами Оренбург надо обыгрывать спокойно без суеты
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Обер-КанцлерЪ
1537014285
Да какой хороший ход Оренбург набрал? Мертвецов обыграл только - Локо, Крылья и Анжи! А вообще забавно читать о том, как страсти накаляются перед игрой Зенита и его фарм клуба! Не стоит забывать, что Оренбург до сезона 2016/17 носил название «Газовик».
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Catastrofa
1537015086
Всем нужно !
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Леха из Твери
1537015509
Газофик специально переименовали чтоб не так палевно было когда будут 3 очка Зениту сливать?
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Рубик Докоян
1537021300
Игра будет не простой. " Оренбург" команда быстрая, неуступчивая, с характером и будет сложно с ними на искусственном газоне. Только бы обошлось без травм. У ЦСКА с "Уфой" уже две потери в первом тайме.
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Zenmaster
1537026874
Только так и надо !!!
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smersh45
1537028708
УМНИЦА!!!
Ответить
prezent2017
1537034962
Это правильное решение, тов. Иванович.
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zigbert
1537108191
Лидер так и должен делать.
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