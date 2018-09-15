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    Двое болельщиков будут смотреть матч «Кан» – «Лион» из джакузи. Оно установлено у углового флага

    «Кан» разыграл два специальных билета на матч пятого тура Лиги 1 против «Лиона». Их обладатели будут наблюдать за игрой из джакузи, установленного возле поля.

    Емкость с водой будет находиться возле углового флага. Для этих зрителей будут выделены места рядом с джакузи – чтобы периодически они могли выходить из воды.

    «Кан» идет в Лиге 1 13-м.

    Источник: Twitter

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    15.09.2018 08:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 22 сентября 2018, 11:53

      А у нас-диваны поставить.От многих матчей в сон клонит

      0
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 17 сентября 2018, 10:12

      Значит пожалели зрителей, а могли бы и сортир с прозрачной задней стенкой возле углового флага сгондобить.
      Французы - ещё те затейники

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 16:27

      До чего же могут додуматься эти французы.

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 15 сентября 2018, 14:39

      На людях?это футбол или порнография?

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 сентября 2018, 12:11

      нормас, нормас, а шторки будут, чтобы уединиться в перерыве? ))

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 сентября 2018, 10:16

      Вот это огонь! Инновации в плане освещения, не света, а медиа, инновации в плане подхода работы с болельщиками, инновации к подходу маркетинга, когда строят комплексы семейные, как в Юве, или вообще житницы, как в Монако - вот это и должно быть! А то - мы хотим ограничить число игроков, отдаваемых в аренды... Пффф.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 сентября 2018, 10:07

      Истинные французы)) Мне нравится идея) Посмотрим, правда, как это будет выглядеть на практике)

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 09:49

      Я пупею. Это видать специально чтоб народ не футбол смотрел, а пялился на джакузю.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Фотон 15 сентября 2018, 10:16

      Это в каком мире ванна интересней футбола ?

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 15 сентября 2018, 09:34

      Куда катится этот мир...

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 15 сентября 2018, 09:07

      Ну а что нормальный ход,пивасик с рыбкой, а если попрет,то и можно 150 на ход ноги!!!

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