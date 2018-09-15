Двое болельщиков будут смотреть матч «Кан» – «Лион» из джакузи. Оно установлено у углового флага

«Кан» разыграл два специальных билета на матч пятого тура Лиги 1 против «Лиона». Их обладатели будут наблюдать за игрой из джакузи, установленного возле поля.

Емкость с водой будет находиться возле углового флага. Для этих зрителей будут выделены места рядом с джакузи – чтобы периодически они могли выходить из воды.

«Кан» идет в Лиге 1 13-м.