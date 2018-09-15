Покеттино: «В игре с «Ливерпулем» мы должны убивать каждым действием»

Чуйка подсказывает, что матч будет шикарным, и мы насладимся этим футбольным праздником. Обе команды играют в современный футбол и в рядах которых немало футбольных звёзд.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поговорил о предстоящем матче пятого тура АПЛ против «Ливерпуля». Аргентинец считает, что его команда должна убивать.
«Мы должны идти и убивать каждым действием. Нам следует быть сфокусированными на каждом моменте», – сказал специалист.
«Тоттенхэм» будет играть против лидера турнира. Начало матча – в 14:30 по Москве.