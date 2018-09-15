Покеттино: «В игре с «Ливерпулем» мы должны убивать каждым действием»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поговорил о предстоящем матче пятого тура АПЛ против «Ливерпуля». Аргентинец считает, что его команда должна убивать.

«Мы должны идти и убивать каждым действием. Нам следует быть сфокусированными на каждом моменте», – сказал специалист.

«Тоттенхэм» будет играть против лидера турнира. Начало матча – в 14:30 по Москве.