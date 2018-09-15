Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «В игре с «Ливерпулем» мы должны убивать каждым действием»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поговорил о предстоящем матче пятого тура АПЛ против «Ливерпуля». Аргентинец считает, что его команда должна убивать.

    «Мы должны идти и убивать каждым действием. Нам следует быть сфокусированными на каждом моменте», – сказал специалист.

    «Тоттенхэм» будет играть против лидера турнира. Начало матча – в 14:30 по Москве.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2018 07:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 сентября 2018, 08:30

      Чуйка подсказывает, что матч будет шикарным, и мы насладимся этим футбольным праздником. Обе команды играют в современный футбол и в рядах которых немало футбольных звёзд.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11