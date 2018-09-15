Рахимов: «Из «Ахмата» ушел ряд ведущих игроков. Нам не хватает креатива»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поговорил о ситуации в команде. Специалисту не хватает креатива в атаке.

– Чем отличается нынешний «Ахмат» от той команды, которую Вы покинули в 2017 году?

– Когда приходил в 2013-м, в составе было 26-27 футболистов, имелся определенный выбор, возможность «отсеивать» тех, кто не выдерживал конкуренции или не подходил по стилю.

Сегодня «Ахмат» совершенно другой, уже нет такого количества игроков, ушел ряд ведущих исполнителей – Далер Кузяев, Маурисио, другие. К тому же сейчас необходимо прививать людям новые идеи, а для этого нужно время.

– Сразу после назначения Вы говорили, что у «Ахмата» есть проблемы в защите.

– Более того, есть они и в атаке. Сейчас нам не хватает креатива впереди, а без исполнительского мастерства всегда сложно строить позиционное нападение, выход на чужую половину из обороны. Тренерский штаб работает над устранением этой проблемы.