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    Рахимов: «Из «Ахмата» ушел ряд ведущих игроков. Нам не хватает креатива»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поговорил о ситуации в команде. Специалисту не хватает креатива в атаке.

    – Чем отличается нынешний «Ахмат» от той команды, которую Вы покинули в 2017 году?

    – Когда приходил в 2013-м, в составе было 26-27 футболистов, имелся определенный выбор, возможность «отсеивать» тех, кто не выдерживал конкуренции или не подходил по стилю.

    Сегодня «Ахмат» совершенно другой, уже нет такого количества игроков, ушел ряд ведущих исполнителей – Далер Кузяев, Маурисио, другие. К тому же сейчас необходимо прививать людям новые идеи, а для этого нужно время.

    – Сразу после назначения Вы говорили, что у «Ахмата» есть проблемы в защите.

    – Более того, есть они и в атаке. Сейчас нам не хватает креатива впереди, а без исполнительского мастерства всегда сложно строить позиционное нападение, выход на чужую половину из обороны. Тренерский штаб работает над устранением этой проблемы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2018 07:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 16:15

      Еще не сыграли ни одной игры а уже говорит о проблемах.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 15 сентября 2018, 11:14

      Еще ни одной игры не сыграно, а Рахимов уже отмазки кидает.Кузя не был при нем ведущим игроком. Он был подающим надежды... Маурисио в Греции играет, значит и он не такой уж и "ведущий"...
      А чтож ты про пришедших ничего не говоришь? Швец ,например, ничуть не хуже Маурисио... Исмаэль... Раванелли очень качественный игрок...

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 сентября 2018, 10:57

      Да, часть игроков ушла, но они вдруг превратились в ведущих, которыми никогда не были.
      При Рахимове названные игроки ведущими не были.
      Кузяев заиграл по-настоящему только в Зените, а в Ахмате не показывал яркой игры, которую он сейчас демонстрирует в Зените.
      Так же и по другим игрокам.
      Ушли в другие клубы и там заиграли, а в Ахмате не блистали.
      Рашиду грех жаловаться на состав.
      Важно этот состав подготовить и наладить качественный тренировочный процесс.
      Именно от качества тренировок зависит результат команды.
      Манчини тоже постоянно НЫЛ про состав, а что из этого получилось? Все знают.
      Рашидова сняли, потому что он сдал матч Спартаку в сезоне 2016/17.
      А тогда Терек из-за этого не попал в Европу, хотя и финишировал пятым!
      Как раз не хватило этих трёх очков. чтобы занять 4 место чтобы играть в Лиге Европы!
      Я тогда предлагал руководству Терека, ныне Ахмата, пригласить Курбана Бердыева на пост главного, но меня не послушали, а пригласили других и начались у Терека-Ахмата хождения по тренерским МУКАМ!
      Рашидову тогда удалось поставить игру и показать стабильность.
      А за то, что сдал игру Спартаку, можно было простить и не увольнять.
      Развалить намного легче, чем создать команду.
      Будем надеяться, что Рашид Рахимов сумеет поднять Ахмат и закрепиться наверху, для начала.
      А затем решать и другие высокие задачи.
      Были у него тогда и проблемы со здоровьем.
      Где-то вирус подхватил неизвестной болезни, но пока вроде здоров.
      Похоже на теорию заговора.
      Неизвестнный вирус, в наше не спокойное время, можно подхватить с чей-то помощью.
      Поэтому Рахимову надо это учесть и предпринять меры своей безопасности.
      Желаем Рахимову больше не сдавать игры Спартаку и не подводить команду.
      Со всеми командами надо играть на победу и не мелочиться по договорнякам из-за федуновских денег.
      Резко сняли Ледяхова и очень даже похоже, что он пытался сдать предстоящую игру Спартаку. Дыма без огня не бывает.
      Поздравляем Рашида с назначением.
      Самый ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант для Ахмата это возвращение Рахимова на пару с Пилипчуком.
      Уроки прошлого ему надо учесть и больше не сдавать игру Спартаку.
      Желаем ему и его тренерскому штабу больших футбольных успехов.
      Впереди игра со Спартаком.
      Надо играть на победу и выигрывать.
      Надёжно сыграть в обороне, а на контратаках забить.
      Чем больше, тем ЛУЧШЕ!!!
      Вперёд Ахмат!

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