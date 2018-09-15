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  • Рахимов: «Из «Ахмата» ушел ряд ведущих игроков. Нам не хватает креатива»

Рахимов: «Из «Ахмата» ушел ряд ведущих игроков. Нам не хватает креатива»

15 сентября 2018, 07:14
3

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поговорил о ситуации в команде. Специалисту не хватает креатива в атаке.

– Чем отличается нынешний «Ахмат» от той команды, которую Вы покинули в 2017 году?

– Когда приходил в 2013-м, в составе было 26-27 футболистов, имелся определенный выбор, возможность «отсеивать» тех, кто не выдерживал конкуренции или не подходил по стилю.

Сегодня «Ахмат» совершенно другой, уже нет такого количества игроков, ушел ряд ведущих исполнителей – Далер Кузяев, Маурисио, другие. К тому же сейчас необходимо прививать людям новые идеи, а для этого нужно время.

– Сразу после назначения Вы говорили, что у «Ахмата» есть проблемы в защите.

– Более того, есть они и в атаке. Сейчас нам не хватает креатива впереди, а без исполнительского мастерства всегда сложно строить позиционное нападение, выход на чужую половину из обороны. Тренерский штаб работает над устранением этой проблемы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид
Комментарии (3)
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amazonaws
1536998233
Да, часть игроков ушла, но они вдруг превратились в ведущих, которыми никогда не были. При Рахимове названные игроки ведущими не были. Кузяев заиграл по-настоящему только в Зените, а в Ахмате не показывал яркой игры, которую он сейчас демонстрирует в Зените. Так же и по другим игрокам. Ушли в другие клубы и там заиграли, а в Ахмате не блистали. Рашиду грех жаловаться на состав. Важно этот состав подготовить и наладить качественный тренировочный процесс. Именно от качества тренировок зависит результат команды. Манчини тоже постоянно НЫЛ про состав, а что из этого получилось? Все знают. Рашидова сняли, потому что он сдал матч Спартаку в сезоне 2016/17. А тогда Терек из-за этого не попал в Европу, хотя и финишировал пятым! Как раз не хватило этих трёх очков. чтобы занять 4 место чтобы играть в Лиге Европы! Я тогда предлагал руководству Терека, ныне Ахмата, пригласить Курбана Бердыева на пост главного, но меня не послушали, а пригласили других и начались у Терека-Ахмата хождения по тренерским МУКАМ! Рашидову тогда удалось поставить игру и показать стабильность. А за то, что сдал игру Спартаку, можно было простить и не увольнять. Развалить намного легче, чем создать команду. Будем надеяться, что Рашид Рахимов сумеет поднять Ахмат и закрепиться наверху, для начала. А затем решать и другие высокие задачи. Были у него тогда и проблемы со здоровьем. Где-то вирус подхватил неизвестной болезни, но пока вроде здоров. Похоже на теорию заговора. Неизвестнный вирус, в наше не спокойное время, можно подхватить с чей-то помощью. Поэтому Рахимову надо это учесть и предпринять меры своей безопасности. Желаем Рахимову больше не сдавать игры Спартаку и не подводить команду. Со всеми командами надо играть на победу и не мелочиться по договорнякам из-за федуновских денег. Резко сняли Ледяхова и очень даже похоже, что он пытался сдать предстоящую игру Спартаку. Дыма без огня не бывает. Поздравляем Рашида с назначением. Самый ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант для Ахмата это возвращение Рахимова на пару с Пилипчуком. Уроки прошлого ему надо учесть и больше не сдавать игру Спартаку. Желаем ему и его тренерскому штабу больших футбольных успехов. Впереди игра со Спартаком. Надо играть на победу и выигрывать. Надёжно сыграть в обороне, а на контратаках забить. Чем больше, тем ЛУЧШЕ!!! Вперёд Ахмат!
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Тазит
1536999266
Еще ни одной игры не сыграно, а Рахимов уже отмазки кидает.Кузя не был при нем ведущим игроком. Он был подающим надежды... Маурисио в Греции играет, значит и он не такой уж и "ведущий"... А чтож ты про пришедших ничего не говоришь? Швец ,например, ничуть не хуже Маурисио... Исмаэль... Раванелли очень качественный игрок...
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zigbert
1537103722
Еще не сыграли ни одной игры а уже говорит о проблемах.
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