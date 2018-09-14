Гвардиола: «Журналист спросил, продадим ли мы Де Брюйне за 250 миллионов. Я ответил «нет». Ничего не знаю об отступных»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг приписываемые ему слова об отступных в размере 250 миллионов евро за полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

«Я ничего об этом не знаю. Журналист спросил меня, продадим ли мы Кевина за 250 миллионов. Я ответил «нет».

Не думаю, что в его контракте есть пункт об отступных», – сказал Гвардиола.