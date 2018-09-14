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    Гвардиола: «Журналист спросил, продадим ли мы Де Брюйне за 250 миллионов. Я ответил «нет». Ничего не знаю об отступных»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг приписываемые ему слова об отступных в размере 250 миллионов евро за полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

    «Я ничего об этом не знаю. Журналист спросил меня, продадим ли мы Кевина за 250 миллионов. Я ответил «нет».

    Не думаю, что в его контракте есть пункт об отступных», – сказал Гвардиола.

    Источник: Guardian.com

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    14.09.2018 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:00

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

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