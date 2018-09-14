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    Руководство «Манчестер Юнайтед» отказало Моуринью в покупке Бонуччи летом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи этим летом.

    Несмотря на это, руководство клуба заблокировало этот переход, поскольку его не устроило предложенное соотношение цены и качества.

    На тот момент итальянец был игроком «Милана» и в итоге перешел в «Ювентус».

    В прошлом сезоне 31-летний футболист провел за миланскую команду 51 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: The Sun

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    14.09.2018 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 14 сентября 2018, 18:57

      Ребята вы же все адекватные люди, про Моура давно видно что он свою эпоху прожил. Из Челси он выжал все что мог но к сожалению он не развивает а выжимает игровые качества игроков до конца. Это его главный минус, следил за его карьерой с 2005г. и ничего к сожалению нового не увидел. К сожалению(((

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