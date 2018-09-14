Руководство «Манчестер Юнайтед» отказало Моуринью в покупке Бонуччи летом

Ребята вы же все адекватные люди, про Моура давно видно что он свою эпоху прожил. Из Челси он выжал все что мог но к сожалению он не развивает а выжимает игровые качества игроков до конца. Это его главный минус, следил за его карьерой с 2005г. и ничего к сожалению нового не увидел. К сожалению(((
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи этим летом.
Несмотря на это, руководство клуба заблокировало этот переход, поскольку его не устроило предложенное соотношение цены и качества.
На тот момент итальянец был игроком «Милана» и в итоге перешел в «Ювентус».
В прошлом сезоне 31-летний футболист провел за миланскую команду 51 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.