Руководство «Манчестер Юнайтед» отказало Моуринью в покупке Бонуччи летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи этим летом.

Несмотря на это, руководство клуба заблокировало этот переход, поскольку его не устроило предложенное соотношение цены и качества.

На тот момент итальянец был игроком «Милана» и в итоге перешел в «Ювентус».

В прошлом сезоне 31-летний футболист провел за миланскую команду 51 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу.