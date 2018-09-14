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    Дзагоев и Щенников отправились с ЦСКА на игру против «Уфы»

    Сегодня, в 15:30 по московскому времени, ЦСКА вылетел на гостевой матч седьмого тура РПЛ с «Уфой».

    В столицу Башкирии отправились 22 футболиста.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хeрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон.

    Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

    Встреча «Уфа» – ЦСКА состоится в субботу, 15 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.09.2018 16:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:01

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk

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      Рейтинг: +29

      momentofox 14 сентября 2018, 18:32

      А мне интересно почему Помазуна нет, неужто списали после спаринга с Тулой или травмирован?

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      Рейтинг: +222

      Леший88 14 сентября 2018, 18:24

      Алан уже не тот. Многие отмечают, что он - обуза для команды, будь то сборная или цска. Наверное, виной всему многочисленные и частые травмы, иногда даже нв ровном месте.

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      Рейтинг: +387

      petlyra 14 сентября 2018, 17:23

      Давненько не было такой глубины состава....

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 14 сентября 2018, 17:14

      Удачи армейцам в Уфе!!! Победа будет за нами!!!!!

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 14 сентября 2018, 17:10

      Впервые вижу, что могут выйти два полноценных состава!

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