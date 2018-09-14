Дзагоев и Щенников отправились с ЦСКА на игру против «Уфы»

Сегодня, в 15:30 по московскому времени, ЦСКА вылетел на гостевой матч седьмого тура РПЛ с «Уфой».

В столицу Башкирии отправились 22 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хeрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Встреча «Уфа» – ЦСКА состоится в субботу, 15 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.