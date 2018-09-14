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Дзагоев и Щенников отправились с ЦСКА на игру против «Уфы»

14 сентября 2018, 16:25
6

Сегодня, в 15:30 по московскому времени, ЦСКА вылетел на гостевой матч седьмого тура РПЛ с «Уфой».

В столицу Башкирии отправились 22 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хeрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Встреча «Уфа» – ЦСКА состоится в субботу, 15 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Щенников Георгий Дзагоев Алан
Комментарии (6)
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_Kesh_Suntar_
1536934242
Впервые вижу, что могут выйти два полноценных состава!
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Jhon1989
1536934480
Удачи армейцам в Уфе!!! Победа будет за нами!!!!!
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petlyra
1536935000
Давненько не было такой глубины состава....
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Леший88
1536938670
Алан уже не тот. Многие отмечают, что он - обуза для команды, будь то сборная или цска. Наверное, виной всему многочисленные и частые травмы, иногда даже нв ровном месте.
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momentofox
1536939134
А мне интересно почему Помазуна нет, неужто списали после спаринга с Тулой или травмирован?
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maratkartuzov
1536940868
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk
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