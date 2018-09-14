нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk
Сегодня, в 15:30 по московскому времени, ЦСКА вылетел на гостевой матч седьмого тура РПЛ с «Уфой».
В столицу Башкирии отправились 22 футболиста.
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хeрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон.
Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
Встреча «Уфа» – ЦСКА состоится в субботу, 15 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.