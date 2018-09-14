Билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов в «Лужниках» будут дешевле, чем на «ВЭБ Арене»

Очень удачный коммерческий ход. Кому непонятно поясню. Аншлаги 3-х матчей на "ВЭБ-Арене" собрали бы 90т. зрителей. В "Лужниках" они двумя только матчами с "Реалом" и " Ромой" перекроют эту цифру. Поскольку матч с "Викторией" 27 ноября и не вызовет большого интереса у болельщиков, верно приняли решения продавать билеты пакетами на 3 матча по приемлемой цене. Народ эти деньги и за 2 матча заплатил бы на "Реал" и "Рому". Сколько придёт болельщиков на матчи вторично, первично сколько купили пакетов билетов. Поэтому в деньгах ЦСКА очень хорошо заработает на этих 3-х матчах ЛЧ. Ну а поддержка молодой команде будет обеспечена при любом количестве зрителей.
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о стоимости билетов на домашние матчи команды в Лиге чемпионов, которые пройдут на стадионе «Лужники».
– Какова ценовая политика на матчи в Лиге чемпионов?
– Без учета скайбоксов цена пакета варьируется от 3 200 до 60 000 тысяч рублей.
– Какова в таком случае цена скайбокса?
– На них разные цены. Зависит от местоположения до численности людей. Если на нашем стадионе они классические – 12-18 человек, то в «Лужниках» этот шаг значительно больше – 18, 20, 24, 25, 43, 53… Поэтому сейчас по памяти я вам не скажу, сколько какой стоит.
– Сколько бы стоил минимальный и максимальный пакет на вашем стадионе на 3-й Песчаной улице?
– Для тех, кто покупал сезонный абонемент, включающий в себя Лигу чемпионов, пакет стоил чуть меньше, чем 3 200. Сейчас же 3 200 рублей – это цена для человека, который не наделен какими-либо привилегиями, а на «ВЭБ» этот пакет стоил бы около 3 500 рублей. В то же время стоимость самого дорого обошлась бы в 90 000 рублей, а в «Лужниках» она, напомню, – 60 000.
– Как быть теперь с людьми, которые купили абонементы с Лигой чемпионов? Им достанутся улучшенные места?
– Центральные сектора получат минимум равнозначные места, где-то они могут оказаться чуть лучше, но точно не хуже. Болельщики, купившие абонементы на трибуну за воротами, будут находиться на нижнем ярусе «Лужников» также за воротами.
В домашних матчах Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом» (2 октября), «Ромой» (7 ноября) и «Викторией» (27 ноября).