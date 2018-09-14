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    Билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов в «Лужниках» будут дешевле, чем на «ВЭБ Арене»

    Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о стоимости билетов на домашние матчи команды в Лиге чемпионов, которые пройдут на стадионе «Лужники».

    – Какова ценовая политика на матчи в Лиге чемпионов?

    – Без учета скайбоксов цена пакета варьируется от 3 200 до 60 000 тысяч рублей.

    – Какова в таком случае цена скайбокса?

    – На них разные цены. Зависит от местоположения до численности людей. Если на нашем стадионе они классические – 12-18 человек, то в «Лужниках» этот шаг значительно больше – 18, 20, 24, 25, 43, 53… Поэтому сейчас по памяти я вам не скажу, сколько какой стоит.

    – Сколько бы стоил минимальный и максимальный пакет на вашем стадионе на 3-й Песчаной улице?

    – Для тех, кто покупал сезонный абонемент, включающий в себя Лигу чемпионов, пакет стоил чуть меньше, чем 3 200. Сейчас же 3 200 рублей – это цена для человека, который не наделен какими-либо привилегиями, а на «ВЭБ» этот пакет стоил бы около 3 500 рублей. В то же время стоимость самого дорого обошлась бы в 90 000 рублей, а в «Лужниках» она, напомню, – 60 000.

    – Как быть теперь с людьми, которые купили абонементы с Лигой чемпионов? Им достанутся улучшенные места?

    – Центральные сектора получат минимум равнозначные места, где-то они могут оказаться чуть лучше, но точно не хуже. Болельщики, купившие абонементы на трибуну за воротами, будут находиться на нижнем ярусе «Лужников» также за воротами.

    В домашних матчах Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом» (2 октября), «Ромой» (7 ноября) и «Викторией»​ (27 ноября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 17:11

      Очень удачный коммерческий ход. Кому непонятно поясню. Аншлаги 3-х матчей на "ВЭБ-Арене" собрали бы 90т. зрителей. В "Лужниках" они двумя только матчами с "Реалом" и " Ромой" перекроют эту цифру. Поскольку матч с "Викторией" 27 ноября и не вызовет большого интереса у болельщиков, верно приняли решения продавать билеты пакетами на 3 матча по приемлемой цене. Народ эти деньги и за 2 матча заплатил бы на "Реал" и "Рому". Сколько придёт болельщиков на матчи вторично, первично сколько купили пакетов билетов. Поэтому в деньгах ЦСКА очень хорошо заработает на этих 3-х матчах ЛЧ. Ну а поддержка молодой команде будет обеспечена при любом количестве зрителей.

      2
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 14 сентября 2018, 16:48

      Это интересно, но менять свою новую конюшню на чужую?...
      Выгоды не чую.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > subbotaspartak 14 сентября 2018, 17:28

      Так ненадолго же, и ради собственной пользы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 16:43

      Вот это правильно. Пошли на встречу болельщикам.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 сентября 2018, 15:34

      Это разумно, здесь ЦСКА возьмёт количеством, поэтому задирать цены на билеты не логично.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2018, 14:31

      Интересно соберут полную чашу Лужников или нет. Предположу что возможно с Реалом да, с Ромой и Викторией нет.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > ivanthebest 14 сентября 2018, 16:32

      Первая домашняя игра с Реалом, а т.к. пока продают билеты только пакетами и за довольно приемлемую цену, следует полагать, что основная масса, купив пакет, посетит все три матча.

      4
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      Рейтинг: +93

      Топс7 14 сентября 2018, 13:39

      Это радует

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