Билеты на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов в «Лужниках» будут дешевле, чем на «ВЭБ Арене»

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о стоимости билетов на домашние матчи команды в Лиге чемпионов, которые пройдут на стадионе «Лужники».

– Какова ценовая политика на матчи в Лиге чемпионов?

– Без учета скайбоксов цена пакета варьируется от 3 200 до 60 000 тысяч рублей.

– Какова в таком случае цена скайбокса?

– На них разные цены. Зависит от местоположения до численности людей. Если на нашем стадионе они классические – 12-18 человек, то в «Лужниках» этот шаг значительно больше – 18, 20, 24, 25, 43, 53… Поэтому сейчас по памяти я вам не скажу, сколько какой стоит.

– Сколько бы стоил минимальный и максимальный пакет на вашем стадионе на 3-й Песчаной улице?

– Для тех, кто покупал сезонный абонемент, включающий в себя Лигу чемпионов, пакет стоил чуть меньше, чем 3 200. Сейчас же 3 200 рублей – это цена для человека, который не наделен какими-либо привилегиями, а на «ВЭБ» этот пакет стоил бы около 3 500 рублей. В то же время стоимость самого дорого обошлась бы в 90 000 рублей, а в «Лужниках» она, напомню, – 60 000.

– Как быть теперь с людьми, которые купили абонементы с Лигой чемпионов? Им достанутся улучшенные места?

– Центральные сектора получат минимум равнозначные места, где-то они могут оказаться чуть лучше, но точно не хуже. Болельщики, купившие абонементы на трибуну за воротами, будут находиться на нижнем ярусе «Лужников» также за воротами.

В домашних матчах Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом» (2 октября), «Ромой» (7 ноября) и «Викторией»​ (27 ноября).