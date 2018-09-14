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    Жоаозиньо: «Талант Смолова никуда не делся. Он один из лучших российских футболистов»

    Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо высказался о форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова, с которым совсем недавно он выступал в составе «Краснодара».

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в 19:30 по московскому времени.

    – Вам предстоит сыграть против Смолова. До ЧМ вы говорили, что это лучший российский футболист. Но после перехода в «Локо» нападающий забил всего один мяч.

    – Вряд ли тут стоит говорить об адаптации. Наверное, для вас, журналистов, Смолов сейчас не лучший в России. Ведь на чемпионате мира он не смог сыграть так, как от него ожидали. Да он сам ждал от себя другой игры, как и все болельщики сборной. Но его талант никуда не делся. Всегда буду говорить, что Смолов – один из лучших российских футболистов, которых я знаю. Он это звание заслужил и еще себя проявит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 08:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 14 сентября 2018, 12:05

      Сам от себя ждал другой игры. Дак чего ж не дождался? Не ждать надо было, а догонять.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 сентября 2018, 11:31

      Его талант заключался в том, что весь Краснодар работал на одного игрока. Плюс игрок попал в струю и выдал два-три неплохих сезона. На этом сказка закончилась. Может и выстрелит ещё когда-нибудь, лет через пять, как Дзюба. Для Локомотива этот игрок бесполезен.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 сентября 2018, 11:23

      надо федя,надо

      0
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 14 сентября 2018, 11:20

      Тому ,кто Жуоазинье.
      Русская поговорка:
      ..говори халва,халва. - во рту слаще не станет,,
      где то так......

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 сентября 2018, 09:32

      В этом даже не стоит сомневаться!

      0
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