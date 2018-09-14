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  • Жоаозиньо: «Талант Смолова никуда не делся. Он один из лучших российских футболистов»

Жоаозиньо: «Талант Смолова никуда не делся. Он один из лучших российских футболистов»

14 сентября 2018, 08:51
5

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо высказался о форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова, с которым совсем недавно он выступал в составе «Краснодара».

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в 19:30 по московскому времени.

– Вам предстоит сыграть против Смолова. До ЧМ вы говорили, что это лучший российский футболист. Но после перехода в «Локо» нападающий забил всего один мяч.

– Вряд ли тут стоит говорить об адаптации. Наверное, для вас, журналистов, Смолов сейчас не лучший в России. Ведь на чемпионате мира он не смог сыграть так, как от него ожидали. Да он сам ждал от себя другой игры, как и все болельщики сборной. Но его талант никуда не делся. Всегда буду говорить, что Смолов – один из лучших российских футболистов, которых я знаю. Он это звание заслужил и еще себя проявит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Жоаозиньо
Комментарии (5)
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афоня72
1536906759
В этом даже не стоит сомневаться!
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alex1951
1536913257
Тому ,кто Жуоазинье. Русская поговорка: ..говори халва,халва. - во рту слаще не станет,, где то так......
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himik2-62
1536913398
надо федя,надо
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Антибиотик
1536913917
Его талант заключался в том, что весь Краснодар работал на одного игрока. Плюс игрок попал в струю и выдал два-три неплохих сезона. На этом сказка закончилась. Может и выстрелит ещё когда-нибудь, лет через пять, как Дзюба. Для Локомотива этот игрок бесполезен.
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Фотон
1536915916
Сам от себя ждал другой игры. Дак чего ж не дождался? Не ждать надо было, а догонять.
Ответить
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