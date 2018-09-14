Жоаозиньо: «Талант Смолова никуда не делся. Он один из лучших российских футболистов»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо высказался о форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова, с которым совсем недавно он выступал в составе «Краснодара».

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в 19:30 по московскому времени.

– Вам предстоит сыграть против Смолова. До ЧМ вы говорили, что это лучший российский футболист. Но после перехода в «Локо» нападающий забил всего один мяч.

– Вряд ли тут стоит говорить об адаптации. Наверное, для вас, журналистов, Смолов сейчас не лучший в России. Ведь на чемпионате мира он не смог сыграть так, как от него ожидали. Да он сам ждал от себя другой игры, как и все болельщики сборной. Но его талант никуда не делся. Всегда буду говорить, что Смолов – один из лучших российских футболистов, которых я знаю. Он это звание заслужил и еще себя проявит.