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    Агент: «После Китая Феррейра-Карраско будет играть в Серии А»

    Агент атакующего игрока «Далянь Ифань» Янника Феррейра-Карраско Кристоф Хенротай рассказал о будущем бельгийца. По словам представителя, полузащитник через некоторое время перейдет в Серию А.

    «Янником действительно интересовался «Наполи». Через некоторое время, я уверен, Феррейра-Карраско окажется в Италии. Эта лига обречена на рост», – сказал Хенротай Radio Marte.

    Высшее достижение в карьере бельгийца – победа в Лиге 1 с «Монако».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2018 23:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 14 сентября 2018, 09:27

      Уж больно рано в Китай уехал.

      На самом деле, очень крутой игрок, только его оборонительные действия совсем никакие, поэтому и не заиграл в Атлетико.

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