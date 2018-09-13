Агент: «После Китая Феррейра-Карраско будет играть в Серии А»

Уж больно рано в Китай уехал.
На самом деле, очень крутой игрок, только его оборонительные действия совсем никакие, поэтому и не заиграл в Атлетико.
Агент атакующего игрока «Далянь Ифань» Янника Феррейра-Карраско Кристоф Хенротай рассказал о будущем бельгийца. По словам представителя, полузащитник через некоторое время перейдет в Серию А.
«Янником действительно интересовался «Наполи». Через некоторое время, я уверен, Феррейра-Карраско окажется в Италии. Эта лига обречена на рост», – сказал Хенротай Radio Marte.
Высшее достижение в карьере бельгийца – победа в Лиге 1 с «Монако».