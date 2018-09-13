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    «Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА – «Спартак». Комментировать игру будут Розанов и Генич

    Телеканал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать матч восьмого тура РПЛ ЦСКА«Спартак».

    Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. Прокомментируют дерби Юрий Розанов и Константин Генич.

    После шести туров ЦСКА с девятью очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Спартака» на пять баллов. В седьмом туре армейцы сыграют на выезде с «Уфой», а красно-белые примут «Ахмат».

    Источник: ТАСС

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    13.09.2018 15:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 22:45

      А что может предложить "Матч Тв"?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 сентября 2018, 22:15

      Мужики,скажите,а кто комментирует матчи нашей сборной?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 сентября 2018, 19:21

      подключил опять наш футбол,за е б а л этот матч тв со своими выкидонами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 13 сентября 2018, 19:12

      Был такой фильм "В 6 часов вечера после войны", похоже и здесь с точной датой ясности нет или информация рассчитана на знатоков расписания всего чемпионата, у которых на мозговой карте памяти не хватало только времени начала и двух фамилий...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 сентября 2018, 18:49

      Да... Озеровых, увы, у нас больше нет! Зато болтунов развелось столько, что скоро по три-четыре будут ставить на репортажи матчей. Опять одна болтовня будет, больше околофутбольная. Им, наверное, поговорить больше негде друг с другом, вот на матче и наговорятся, а то, что большая часть болельщиков отключит звук, никого не волнует.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 18:24

      уже беруши в уши приготовил просто тихо посмотрю матч без этих горлопанов

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 13 сентября 2018, 18:17

      Это в прошлое воскресенье? Или весной было?

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 сентября 2018, 18:02

      Это очень хорошо. Посмотрим матч.

      3
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 13 сентября 2018, 17:34

      Розанов- это пучеглазый конь))

      -3
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > Пестрый 13 сентября 2018, 19:44

      Расскажи, почему Пёстрый

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 сентября 2018, 17:23

      Странно второй подряд матч тура покажут...а заявляли всё лавочка закрыта всем на платный...не как ВВП пистолину вставил

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