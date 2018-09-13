«Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА – «Спартак». Комментировать игру будут Розанов и Генич

Телеканал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать матч восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. Прокомментируют дерби Юрий Розанов и Константин Генич.

После шести туров ЦСКА с девятью очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Спартака» на пять баллов. В седьмом туре армейцы сыграют на выезде с «Уфой», а красно-белые примут «Ахмат».