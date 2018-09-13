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  • Кержаков: «Моя зарплата в «Зените» сократилась раз в пять. Может, в шесть»

Кержаков: «Моя зарплата в «Зените» сократилась раз в пять. Может, в шесть»

13 сентября 2018, 00:47
20

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих функциях в клубе.

– Месяц назад вы обронили в интервью: «Я вроде остался в структуре «Зенита», но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было». Сейчас ясности больше?

– Да. Периодически я должен присутствовать на клубных мероприятиях. Плюс высказывать мнение по каким-то футболистам. Если кому-то из руководителей «Зенита» это будет интересно. Пожалуй, все.

– Зарплату в клубе уже не получаете?

– Она осталась. Но по сравнению с той, что была в прошлом году, сократилась раз в пять. А может, в шесть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (20)
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ProstoPolzovatel
1536799392
Честно, очень странный человек...Оставили в структуре, на окладе, без серьезной нагрузки...радуйся...или, если считаешь, что "порох еще есть", уходи и развивай футбол в регионах...возьмись тренировать команду ФНЛ, ПФЛ или даже ЛФЛ, или займи должность директора по каким-то вопросам...
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КЭТиК
1536803714
Особенно не работает, а еще и зарплату получает! Лепота.
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Маргарин
1536810726
В пять раз. А может в шесть. А может в восемь, у меня с математикой не очень.
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Жёлто-синий
1536813819
Думаю на хлеб с чёрной икрой хватает
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Юрий Б.
1536815924
Не только с икрой но еще и с маслом
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vavanze
1536818005
Изредка прийти попи.деть. и за это бабки получить.Газпром мечты сбываются.
Ответить
prezent2017
1536818265
Хватит ему.
Ответить
alp
1536825401
полагаю, она, все же гораздо выше средней зп по питеру... грех жаловаться..
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matvei_72
1536831894
Теперь я голодаю- сказал Кержаков.....
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Zenmaster
1536834418
Голод не грозит -- и ладно !!!
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