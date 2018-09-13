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    Кержаков: «Моя зарплата в «Зените» сократилась раз в пять. Может, в шесть»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих функциях в клубе.

    – Месяц назад вы обронили в интервью: «Я вроде остался в структуре «Зенита», но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было». Сейчас ясности больше?

    – Да. Периодически я должен присутствовать на клубных мероприятиях. Плюс высказывать мнение по каким-то футболистам. Если кому-то из руководителей «Зенита» это будет интересно. Пожалуй, все.

    – Зарплату в клубе уже не получаете?

    – Она осталась. Но по сравнению с той, что была в прошлом году, сократилась раз в пять. А может, в шесть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2018 00:47
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:03

      Со своими функциями в клубе ,надо все же разобраться.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 18:40

      на рыбалку почаще езжай опыт ведь есть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 сентября 2018, 13:26

      Голод не грозит -- и ладно !!!

      2
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 13 сентября 2018, 12:44

      Теперь я голодаю- сказал Кержаков.....

      2
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      Рейтинг: +11241

      alp 13 сентября 2018, 10:56

      полагаю, она, все же гораздо выше средней зп по питеру... грех жаловаться..

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 08:57

      Хватит ему.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      vavanze 13 сентября 2018, 08:53

      Изредка прийти попи.деть. и за это бабки получить.Газпром мечты сбываются.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vavanze 13 сентября 2018, 09:37

      я бы 24 часа в сутки пис-л и за меньшую чем у Кержа

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 сентября 2018, 08:18

      Не только с икрой но еще и с маслом

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > Юрий Б. 13 сентября 2018, 19:58

      Вот это уже существенно.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 сентября 2018, 07:43

      Думаю на хлеб с чёрной икрой хватает

      4
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      Рейтинг: +48

      Маргарин 13 сентября 2018, 06:52

      В пять раз. А может в шесть. А может в восемь, у меня с математикой не очень.

      3
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