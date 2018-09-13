Кержаков: «Моя зарплата в «Зените» сократилась раз в пять. Может, в шесть»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих функциях в клубе.

– Месяц назад вы обронили в интервью: «Я вроде остался в структуре «Зенита», но свои функции не понимаю. Они намного сократились даже по сравнению с тем, что было». Сейчас ясности больше?

– Да. Периодически я должен присутствовать на клубных мероприятиях. Плюс высказывать мнение по каким-то футболистам. Если кому-то из руководителей «Зенита» это будет интересно. Пожалуй, все.

– Зарплату в клубе уже не получаете?

– Она осталась. Но по сравнению с той, что была в прошлом году, сократилась раз в пять. А может, в шесть.