Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить Икарди и Шкриньяра

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении двух футболистов «Интера» – нападающего Мауро Икарди и защитника Милана Шкриньяра.

    «Юнайтед» намерены усилить состав после неудачного старта в АПЛ [шесть очков в четырех матчах].

    Тем не менее «Интер» не собирается расставаться с ключевыми игроками и будет стараться продлить с ними контракты.

    В нынешнем сезоне Икарди провел за миланскую команду два матча, отметившись одной голевой передачей. На счету Шкриньяра две встречи.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2018 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 14:40

      В МЮ все покупки оказываются не эффективными.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 12 сентября 2018, 21:17

      Все таки хотят в чемпионсшип раз такое дно хотят купить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 сентября 2018, 18:30

      все время хотят или выкупают кого то ,но игры по сей день нет.... впрочем,и результатов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 сентября 2018, 17:44

      Икарди,Шкриньяр,Сауль.. Круто будет.. Только денег под полмиллиарда надо будет..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101187

      sv1969 > mihail200606 12 сентября 2018, 18:29

      Для начала Моура убрать надо , а то ему последнее время кого не купи...!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11