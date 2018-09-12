«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить Икарди и Шкриньяра

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении двух футболистов «Интера» – нападающего Мауро Икарди и защитника Милана Шкриньяра.

«Юнайтед» намерены усилить состав после неудачного старта в АПЛ [шесть очков в четырех матчах].

Тем не менее «Интер» не собирается расставаться с ключевыми игроками и будет стараться продлить с ними контракты.

В нынешнем сезоне Икарди провел за миланскую команду два матча, отметившись одной голевой передачей. На счету Шкриньяра две встречи.