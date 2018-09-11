«ПСЖ» ведет переговоры с Зиданом

Как вариант вполне для Зизу. Как и в будущем топ-клубы АПЛ и "Юве". Для тренера тоже не менее важно не только поставить игру команде, но и не сломать её и не мешать игрокам играть. А то, что приходится наблюдать порой в современном футболе у бровки, где много неудачных актёров, лично меня удручает.
«ПСЖ» контактирует с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Парижане вступили в переговоры со специалистом, предложив ему возглавить команду со следующего сезона.
«ПСЖ» уже обращался к французу весной этого года. Тогда переговоры велись с окружением Зидана, чтобы проверить, насколько он заинтересован в перспективе тренировать французский клуб.
Тем не менее дело так не продвинулось, поскольку Зидан тогда не смог принять столь радикальное решение. Тем более в разгар сезона с «Реалом».
В настоящее время «ПСЖ» возглавляет Томас Тухель, который перебрался в Париж этим летом.