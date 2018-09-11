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    «ПСЖ» ведет переговоры с Зиданом

    «ПСЖ» контактирует с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    Парижане вступили в переговоры со специалистом, предложив ему возглавить команду со следующего сезона.

    «ПСЖ» уже обращался к французу весной этого года. Тогда переговоры велись с окружением Зидана, чтобы проверить, насколько он заинтересован в перспективе тренировать французский клуб.

    Тем не менее дело так не продвинулось, поскольку Зидан тогда не смог принять столь радикальное решение. Тем более в разгар сезона с «Реалом».

    В настоящее время «ПСЖ» возглавляет Томас Тухель, который перебрался в Париж этим летом.

    Источник: le10sport

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    11.09.2018 18:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 21:58

      Как вариант вполне для Зизу. Как и в будущем топ-клубы АПЛ и "Юве". Для тренера тоже не менее важно не только поставить игру команде, но и не сломать её и не мешать игрокам играть. А то, что приходится наблюдать порой в современном футболе у бровки, где много неудачных актёров, лично меня удручает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 11 сентября 2018, 21:35

      А как же МЮ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 20:54

      Все будет зависеть от результатов ПСЖ.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 сентября 2018, 20:10

      все возможно.насколько Зизу интересно будет обыгрывать всех подряд в чемпионате Франции.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 сентября 2018, 19:22

      Всё просто. Тухелю дадут немного поработать. И если ПСЖ опять провалится в Лиге чемпионов, то на его место возьмут Зидана. Владельцы ПСЖ, безусловно, помнят, что творил Зидан в еврокубках с Реалом, и хотят так же.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > BRO_football 11 сентября 2018, 19:26

      Да он и провалится, и потолок для них 1/4

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BRO_football 11 сентября 2018, 19:34

      ничего нового в реал зидан не принес кроме своего авторитета на игроков ! в реале сами игроки знали что делать и игра наигрывалась еще с победы в лч во главе с карло анчеллоти !

      2
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