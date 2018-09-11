Роберто Карлос стал игроком японского мини-футбольного клуба. В первой игре защитник сделал дубль

Бывший защитник «Реала» «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе в возрасте 45 лет, сообщает Sport Bible.

Бразилец стал игроком японского клуба «Развитие» и в первом же матче против «Воскуоре Сэндай» (2:1) отметился двумя голами, принеся своей команде победу.

На дебютную игру Карлоса пришли посмотреть примерно 3015 зрителей. В среднем матчи «Развития» собирают по 1500 болельщиков.