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    Роберто Карлос стал игроком японского мини-футбольного клуба. В первой игре защитник сделал дубль

    Бывший защитник «Реала» «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе в возрасте 45 лет, сообщает Sport Bible.

    Бразилец стал игроком японского клуба «Развитие» и в первом же матче против «Воскуоре Сэндай» (2:1) отметился двумя голами, принеся своей команде победу.

    На дебютную игру Карлоса пришли посмотреть примерно 3015 зрителей. В среднем матчи «Развития» собирают по 1500 болельщиков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2018 18:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +142

      vavanze 11 сентября 2018, 22:15

      Примерно это 3000 зрителей. А 3015 это конкретная цифра.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 20:51

      Молодец Роберто. Так держать.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      Кто-то другой 11 сентября 2018, 20:46

      Вот что значит любить футбол по-настоящему!Красава,Роберто!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 11 сентября 2018, 20:23

      Может еще давать кровь))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      kolkarod88 11 сентября 2018, 19:09

      Футбол - это не просто игра, это жизнь! Молодец!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 11 сентября 2018, 18:48

      Молодец!!!Мои поздравления!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 сентября 2018, 18:43

      Чем старше женщина,тем вкуснее борщ...Ну это метафора конечно,Роберто Карлосу респект и уважуха!!!...

      9
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 11 сентября 2018, 18:40

      Да?!?Ну и ладно!!

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Mirak92 11 сентября 2018, 20:52

      Минусанули,за мое безразличие к нему???дикие))

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Mirak92 11 сентября 2018, 21:46

      Прикольно самому с собой общаться)) я не минусовпл, но забавно на тя смотреть)))

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