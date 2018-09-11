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    Паредес может перейти в «Милан» в январе. Аргентинец согласился на трансфер

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Серии А.

    Как уже ранее сообщалось, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Милан». Аргентинец дал свое согласие на переезд в Италию. Трансфер может состояться уже в январе.

    Петербуржцы хотят выручить от продажи хавбека не менее 30 миллионов евро.

    Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. Его контракт текущий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Calciomercato

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    11.09.2018 12:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 сентября 2018, 19:21

      Там уже Нобоа будет на подходе -- ничего страшного -- да и вообще есть кому играть !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2018, 16:44

      Из топ-клуба России в дряхлый топ-клуб Италии, который кое-как будет пыхтеть в ЛЕ, такое себе повышение в классе, такое...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 15:47

      Его еще перед началом сезона хотели продать ,да что то не сраслось.

      4
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr 11 сентября 2018, 14:48

      Щас агент Паредеса вылезет и скажет, что это очередная брехня Calciomercato .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr > ilichkadr 11 сентября 2018, 20:07

      Пабло Саббаг, агент полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Милан».

      – Правда ли, что Паредес готов перейти в «Милан»?

      – Нет. Отвечал вам несколько дней назад на похожий вопрос, пока ничего не изменилось.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 14:36

      Продавать надо Паредеса и Краневиттера, но много за них не заплатят.

      4
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 21:08

      Краневиттера бесплатно не возьмут. Разве что в серию В.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 11 сентября 2018, 21:15

      До 5 лямов можно за него выручить полагаю, а там как получится. Для меня более важно убрать митрофанушку Фурсенко из клуба. Редкостный дилетант в спорте на ряду с Мутко.

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 11 сентября 2018, 14:24

      Ахах, только на днях гонял в карьеру в фифу, так там Паредес за Милан бегал))))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 сентября 2018, 13:59

      хрен там с два 30 штук захотели игрок вообще ниже среднего ни чем не удивил он в играх да и симулянт на пару неймаром катит

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 сентября 2018, 12:59

      Баба Ноющая. Всегда бесили соплежуи...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 сентября 2018, 12:58

      Не плохая сделка для Зенита, если так получится

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2018, 12:35

      скорей бы

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