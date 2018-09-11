Паредес может перейти в «Милан» в январе. Аргентинец согласился на трансфер

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Серии А.

Как уже ранее сообщалось, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Милан». Аргентинец дал свое согласие на переезд в Италию. Трансфер может состояться уже в январе.

Петербуржцы хотят выручить от продажи хавбека не менее 30 миллионов евро.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. Его контракт текущий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.