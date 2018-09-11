«Спартак» предложил соперникам по ЛЕ проводить матчи молодежных составов

«Спартак» выступил с инициативой, по которой предложил своим соперникам по группе G Лиги Европы проводить товарищеские матчи между молодежными командами по аналогии с Юношеской лигой УЕФА.

Известно, что «Вильярреал» и «Рейнджерс» уже дали согласие. Стороны ожидают решения по этому вопросу со стороны австрийского «Рапида», который вял паузу на раздумья.

Матчи могут проходить либо с утра в дни игр основных составов, либо накануне.