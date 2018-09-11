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    «Спартак» предложил соперникам по ЛЕ проводить матчи молодежных составов

    «Спартак» выступил с инициативой, по которой предложил своим соперникам по группе G Лиги Европы проводить товарищеские матчи между молодежными командами по аналогии с Юношеской лигой УЕФА.

    Известно, что «Вильярреал» и «Рейнджерс» уже дали согласие. Стороны ожидают решения по этому вопросу со стороны австрийского «Рапида», который вял паузу на раздумья.

    Матчи могут проходить либо с утра в дни игр основных составов, либо накануне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2018 11:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 сентября 2018, 19:43

      Замечательная инициатива!Молодым с раннего возраста нужно набираться опыта в играх против зарубежных клубов.Где-то себя проявить,а где-то и что- нибудь полезное для себя подсмотреть.

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 11 сентября 2018, 17:09

      Хорошая инициатива.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 сентября 2018, 14:52

      Правильно! Молодежь необходимо "обкатывать" в международных играх

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 11 сентября 2018, 13:16

      Отличная мысль.

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 11 сентября 2018, 11:53

      Хорошее предложение! И для молодежи будет супер!

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