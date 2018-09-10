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  • Маркизио: «Мои сыновья будут играть в академии «Зенита». Они уже не могут дождаться знакомства с ребятами и тренировок»

Маркизио: «Мои сыновья будут играть в академии «Зенита». Они уже не могут дождаться знакомства с ребятами и тренировок»

10 сентября 2018, 13:16
2

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что его сыновья будут играть в академии петербургского клуба.

– Ваши сыновья играли в академии «Ювентуса». Теперь они будут играть в академии «Зенита»?

– Думаю, что да. Они обожают футбол, наш спорт этим и прекрасен, так как дети влюбляются в мяч раньше, чем в футболку. Им интересно только играть, они ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в составе «Зенита» и множества ударов по мячу.

Итальянец перешел в «Зенит» в этом месяце. Ранее он в течение 25 лет находился в системе «Ювентуса».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (2)
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Евгений Агеев
1536580929
Не самую лучшую академию он выбрал...
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