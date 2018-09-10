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    Маркизио: «Мои сыновья будут играть в академии «Зенита». Они уже не могут дождаться знакомства с ребятами и тренировок»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что его сыновья будут играть в академии петербургского клуба.

    – Ваши сыновья играли в академии «Ювентуса». Теперь они будут играть в академии «Зенита»?

    – Думаю, что да. Они обожают футбол, наш спорт этим и прекрасен, так как дети влюбляются в мяч раньше, чем в футболку. Им интересно только играть, они ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в составе «Зенита» и множества ударов по мячу.

    Итальянец перешел в «Зенит» в этом месяце. Ранее он в течение 25 лет находился в системе «Ювентуса».

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.09.2018 13:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 10 сентября 2018, 15:02

      Не самую лучшую академию он выбрал...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Евгений Агеев 10 сентября 2018, 15:31

      В академию Барселоны было бы глупо отправлять своих детей, учитывая что они находятся в Петербурге

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