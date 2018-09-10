Во Франции застрелили экс-игрока резервной команды «Сент-Этьена». Ему было 19 лет

Жалко парня конечно, но скорее всего это новость не для спортивного сайта, а для криминального. Мало ли кого из БЫВШИХ, РЕЗЕРВНЫХ и д.т. где-то убивают, грабят, если о всех писать и дня не хватит прочесть.
Во Франции убили бывшего защитника резервной команды «Сент-Этьена» Вильяма Гомиса.
Как сообщает Poteaux Carres, 19-летнего футболиста застрелили в Ла-Сен-сюр-Мер (коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс).
Гомис находился в системе «Сент-Этьена» с 2013 года. Выступал за команды U-17 и U-19. Минувшим летом защитник покинул клуб.