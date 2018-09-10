Во Франции застрелили экс-игрока резервной команды «Сент-Этьена». Ему было 19 лет

Во Франции убили бывшего защитника резервной команды «Сент-Этьена» Вильяма Гомиса.

Как сообщает Poteaux Carres, 19-летнего футболиста застрелили в Ла-Сен-сюр-Мер (коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс).

Гомис находился в системе «Сент-Этьена» с 2013 года. Выступал за команды U-17 и U-19. Минувшим летом защитник покинул клуб.