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    Во Франции застрелили экс-игрока резервной команды «Сент-Этьена». Ему было 19 лет

    Во Франции убили бывшего защитника резервной команды «Сент-Этьена» Вильяма Гомиса.

    Как сообщает Poteaux Carres, 19-летнего футболиста застрелили в Ла-Сен-сюр-Мер (коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс).

    Гомис находился в системе «Сент-Этьена» с 2013 года. Выступал за команды U-17 и U-19. Минувшим летом защитник покинул клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2018 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 сентября 2018, 12:40

      Жалко парня конечно, но скорее всего это новость не для спортивного сайта, а для криминального. Мало ли кого из БЫВШИХ, РЕЗЕРВНЫХ и д.т. где-то убивают, грабят, если о всех писать и дня не хватит прочесть.

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