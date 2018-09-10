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    Ярмоленко – о взаимодействии с Караваевым: «Как ему можно не дать передачу? Жалко»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко доволен взаимодействием на поле с партнером по команде Александром Караваевым.

    «Самое главное, что все ребята переживают за результат, нашу игру. Никто не обижается, что остался на замене. Все выходят, сражаются, потому что знают, что играют за свою страну.

    Хорошее взаимодействие с Караваевым? С ним комфортно играть. Он рот открывает всегда и бежит. Как ему можно не дать передачу? Жалко», – сказал Ярмоленко в эфире телеканала «2+2».

    Матч второго тура Лиги наций Украина – Словакия завершился со счетом 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2018 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 10 сентября 2018, 12:02

      совершенно не интерсная и ненужная новость. В заголовке упомянули фамилию "Караваев" чтобы привлечь внимание, мол как связаны Ярмоленко и Караваев (наверняка многие подумают о нашем Вячеславе, я например)) ?

      8
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > VGreen 10 сентября 2018, 17:34

      Грязные админские штучки!
      Только бота рекламного не хватает, с очередным рассказом о том, как он "наткнулся на блог одного чувака".

      2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2018, 23:49

      ахаха))

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