Ярмоленко – о взаимодействии с Караваевым: «Как ему можно не дать передачу? Жалко»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко доволен взаимодействием на поле с партнером по команде Александром Караваевым.

«Самое главное, что все ребята переживают за результат, нашу игру. Никто не обижается, что остался на замене. Все выходят, сражаются, потому что знают, что играют за свою страну.

Хорошее взаимодействие с Караваевым? С ним комфортно играть. Он рот открывает всегда и бежит. Как ему можно не дать передачу? Жалко», – сказал Ярмоленко в эфире телеканала «2+2».

Матч второго тура Лиги наций Украина – Словакия завершился со счетом 1:0.