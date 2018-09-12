Украина - Словакия

Судья таки вытянул хохлов.... сало переел
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|10 ноября, пятница
|21:00
|Украина
|2:1
|Словакия
|8 тур
|8 сентября, вторник
|21:45
|Словакия
|0:0
|Украина
|1 тур
|8 сентября, понедельник
|22:45
|Украина
|0:1
|Словакия
Судья таки вытянул хохлов.... сало переел
сала украине ! хероям сосала !
На канале "Матч" хохлы что ли засели? Россию в прямом эфире не показали. А этих - показывают...
Россию на первом транслировали
Понял. Смотреть по Первому что-то даже в голову не пришло.)
И почему кто знает трибуны пусты? Или снова на корячили в не залежной?))))
Желаю словенцам разгромить апонента!!!!!! Втоптать в дер..о