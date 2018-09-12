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Материалы

Украина - Словакия

09.09.2018, Воскресенье, 16:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 , 2 тур Украина - Словакия
Товарищеские матчи. Сборные 2017

10 ноября, пятница 21:00 Украина 2:1 Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа C
8 тур
8 сентября, вторник 21:45 Словакия 0:0 Украина
1 тур
8 сентября, понедельник 22:45 Украина 0:1 Словакия
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
1/2 финала
10 февраля, вторник 20:00 Украина 3:2 Словакия
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 9 сентября 2018, 17:59

    Судья таки вытянул хохлов.... сало переел

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 9 сентября 2018, 16:57

    сала украине ! хероям сосала !

    1
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    Рейтинг: +21

    AArmeets 9 сентября 2018, 16:50

    На канале "Матч" хохлы что ли засели? Россию в прямом эфире не показали. А этих - показывают...

    -2
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > AArmeets 9 сентября 2018, 16:52

    Россию на первом транслировали

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    Рейтинг: +21

    AArmeets > sobaka120982 9 сентября 2018, 17:01

    Понял. Смотреть по Первому что-то даже в голову не пришло.)

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 9 сентября 2018, 16:17

    И почему кто знает трибуны пусты? Или снова на корячили в не залежной?))))

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 9 сентября 2018, 16:13

    Желаю словенцам разгромить апонента!!!!!! Втоптать в дер..о

    -2
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