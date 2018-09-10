Ярмоленко – о матче со Словакией: «Игра была больше ничейная, но хорошо, что выиграли»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко стал автором единственного гола в ворота Словакии в матче Лиги наций.

«Игра была больше ничейная, но хорошо, что выиграли. Непривычно играть во Львове без болельщиков, привыкли, что тут сумасшедшая поддержка. Слава богу, не проигрываем на «Арене Львов». Все ребята только за то, чтобы все матчи сборной проводились во Львове. Мне нравится тут играть.

Перед пенальти не переживал. Мне хотелось забить. Иногда это мешает. Где-то я переживал за то, что ребята старались на протяжении всей игры, не хотелось подвести их и всю страну.

Яремчук? Ему рано еще подходить к пенальти, пусть наберется опыта. Это шутки. У нас есть тренерский штаб, который определяет тех, кто будет бить пенальти. Кто будет это делать – неважно, главное, чтобы мы побеждали и радовали болельщиков.

Замены сыграли свою роль и в первой игре, и во второй. Все ребята переживают за результат, за игру. Никто не обижается, что остался на скамейке», – сказал Ярмоленко.

Матч второго тура Лиги наций Украина – Словакия завершился со счетом 1:0.