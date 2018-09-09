Агент Паредеса: «Ничего не знаю об интересе к Леандро со стороны «Милана»

Как он, блин, может связываться с представителями "Милана", если у его клиента действующий контракт с " Зенитом" до 2021г ?... Когда уже хоть какой-то просвет элементарных знаний будет у разного рода писарчуков ?... Хочет футболист сменить клуб, есть к нему интерес со стороны других команд, обращайтесь к менеджменту клуба на которого принадлежат права на него. Потом уже все половецкие пляски при положительном ответе. А так ждите, если клуб не продаёт его и за 6 месяцев до окончания контракта начинайте вести переговоры хоть с папой римским...
Футбольный агент Пабло Саббаг, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Милана».
– Связывались ли с вами представители «Милана» по поводу трансфера Паредеса?
– Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее.
В августе сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Интера».