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    Агент Паредеса: «Ничего не знаю об интересе к Леандро со стороны «Милана»

    Футбольный агент Пабло Саббаг, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Милана».

    – Связывались ли с вами представители «Милана» по поводу трансфера Паредеса?

    – Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее.

    В августе сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Интера».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2018 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 20:43

      Как он, блин, может связываться с представителями "Милана", если у его клиента действующий контракт с " Зенитом" до 2021г ?... Когда уже хоть какой-то просвет элементарных знаний будет у разного рода писарчуков ?... Хочет футболист сменить клуб, есть к нему интерес со стороны других команд, обращайтесь к менеджменту клуба на которого принадлежат права на него. Потом уже все половецкие пляски при положительном ответе. А так ждите, если клуб не продаёт его и за 6 месяцев до окончания контракта начинайте вести переговоры хоть с папой римским...

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