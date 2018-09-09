Агент Паредеса: «Ничего не знаю об интересе к Леандро со стороны «Милана»

Футбольный агент Пабло Саббаг, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Милана».

– Связывались ли с вами представители «Милана» по поводу трансфера Паредеса?

– Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее.

В августе сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Интера».