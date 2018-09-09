Маркизио: «Ювентус» порой заносил меня в список травмированных, хотя я был здоров»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о последних месяцах, проведенных в «Ювентусе». Хавбек является воспитанником туринцев.

«Мне и клубу пришло время идти разными дорогами. Два последних года получились трудными. Например, меня порой заносили в лист травмированных, хотя я был здоров. При этом мне хотелось закончить карьеру в «Ювентусе», – сказал игрок.

В «Зенит» итальянец пришел в статусе свободного агента.