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    Маркизио: «Ювентус» порой заносил меня в список травмированных, хотя я был здоров»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о последних месяцах, проведенных в «Ювентусе». Хавбек является воспитанником туринцев.

    «Мне и клубу пришло время идти разными дорогами. Два последних года получились трудными. Например, меня порой заносили в лист травмированных, хотя я был здоров. При этом мне хотелось закончить карьеру в «Ювентусе», – сказал игрок.

    В «Зенит» итальянец пришел в статусе свободного агента.

    Источник: Skysports

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    09.09.2018 00:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 11 сентября 2018, 20:22

      понять Маркизио можно,вся карьера в одном Клубе,но не стоит выносить сор из избы все же..

      1
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 9 сентября 2018, 22:08

      Ещё только перешёл, а показывает, что любитель отмазок. Стыдно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 16:34

      Будем надеяться Клаудио в Зените дадут поиграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2018, 14:07

      «Ювентус» порой заносил меня в список погребенных, хотя я еще шевелился. Великий клуб жестко, но вовремя избавляется от балласта.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 сентября 2018, 12:32

      Так готов был, наверное.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 9 сентября 2018, 08:04

      Пошли обидки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 9 сентября 2018, 07:37

      ++++

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 9 сентября 2018, 07:18

      У всех свои тараканы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 07:10

      Это видно "итальянская болезнь". Такое практиковали и в " Зените" при Манчини. Известный случай с Дзюбой, когда Малафеев это публично озвучивал, а Артём потом тролллил и опровергал в интернете.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 сентября 2018, 05:29

      Невзлюбила мамка ужика...

      1
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