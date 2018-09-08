Маркизио рассказал, почему согласился на переход в «Зенит»

Посмотрим получится ли из Маркизио второй Жулиано. Насчет бабла, ясное дело что маститые итальянцы и англичане едут в Россию не за спасибо. Но это нормально даже с точки зрения пиара команды в мире. Насчет Терри, англичане ездят к нам так редко, что по-моему никогда. Вроде бы даже Робсон в Локомотиве был не оттуда родом.
Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах, по которым он решил продолжить карьеру в петербургском клубе.
В этом месяце 32-летний полузащитник заключил с «Зенитом» контракт сроком на два года. С 2006 по 2018 год итальянец выступал за «Ювентус».
«Я познакомился с спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, и он сразу убедил меня. Теперь мне важно отправиться в Санкт-Петербург, познакомиться с тренером и командой, поблагодарить их за предоставленную мне возможность.
Это хорошо организованный клуб, некоторыми игроками которого я уже знаком. «Зенит» хочет сразу выиграть титул и вернуться в Лигу чемпионов, поэтому я решил принять это предложение», – сказал Маркизио.