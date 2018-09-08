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Маркизио рассказал, почему согласился на переход в «Зенит»

8 сентября 2018, 14:47
9

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах, по которым он решил продолжить карьеру в петербургском клубе.

В этом месяце 32-летний полузащитник заключил с «Зенитом» контракт сроком на два года. С 2006 по 2018 год итальянец выступал за «Ювентус».

«Я познакомился с спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, и он сразу убедил меня. Теперь мне важно отправиться в Санкт-Петербург, познакомиться с тренером и командой, поблагодарить их за предоставленную мне возможность.

Это хорошо организованный клуб, некоторыми игроками которого я уже знаком. «Зенит» хочет сразу выиграть титул и вернуться в Лигу чемпионов, поэтому я решил принять это предложение», – сказал Маркизио.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (9)
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Project Бабангида
1536407677
маркизио, крыховяк, хёведес, терри - хоть слегка и перезрелый, но довольно неплохой в этом году урожай, РПЛ с европейских полей снял)
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derrik2000
1536407920
«Я познакомился с спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, и он сразу убедил меня". Сказал бы сразу, что после того, как Спартак "прокатил" с контрактом, от обиды на Карреру и вписался за Зенит. ))))))))
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Serjoga
1536409006
Уж не лукавил бы и не говорил красивых слов, а сказал бы, что предложили огромные деньги, которые ни один европейский клуб не предложил бы!
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Skull_Boy
1536409191
Хахахахаха, убедил меня сразу, покажи мне идиота который предложит списанному никому не нужному игроку 3,5 млн евро за сезон, упс уже знаю одного в Питере и парочку таких же в Москве
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prezent2017
1536411264
Бабла отвалили, вот и согласился. Кстати, старикаша Иванович пашет на зависть молодым, посмотрим, что с этим сделается.
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Вомбат
1536436652
Посмотрим получится ли из Маркизио второй Жулиано. Насчет бабла, ясное дело что маститые итальянцы и англичане едут в Россию не за спасибо. Но это нормально даже с точки зрения пиара команды в мире. Насчет Терри, англичане ездят к нам так редко, что по-моему никогда. Вроде бы даже Робсон в Локомотиве был не оттуда родом.
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