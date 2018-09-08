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    Маркизио рассказал, почему согласился на переход в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах, по которым он решил продолжить карьеру в петербургском клубе.

    В этом месяце 32-летний полузащитник заключил с «Зенитом» контракт сроком на два года. С 2006 по 2018 год итальянец выступал за «Ювентус».

    «Я познакомился с спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, и он сразу убедил меня. Теперь мне важно отправиться в Санкт-Петербург, познакомиться с тренером и командой, поблагодарить их за предоставленную мне возможность.

    Это хорошо организованный клуб, некоторыми игроками которого я уже знаком. «Зенит» хочет сразу выиграть титул и вернуться в Лигу чемпионов, поэтому я решил принять это предложение», – сказал Маркизио.

    Источник: Football Italia

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    08.09.2018 14:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 8 сентября 2018, 22:57

      Посмотрим получится ли из Маркизио второй Жулиано. Насчет бабла, ясное дело что маститые итальянцы и англичане едут в Россию не за спасибо. Но это нормально даже с точки зрения пиара команды в мире. Насчет Терри, англичане ездят к нам так редко, что по-моему никогда. Вроде бы даже Робсон в Локомотиве был не оттуда родом.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2018, 15:54

      Бабла отвалили, вот и согласился. Кстати, старикаша Иванович пашет на зависть молодым, посмотрим, что с этим сделается.

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 8 сентября 2018, 15:19

      Хахахахаха, убедил меня сразу, покажи мне идиота который предложит списанному никому не нужному игроку 3,5 млн евро за сезон, упс уже знаю одного в Питере и парочку таких же в Москве

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Skull_Boy 8 сентября 2018, 15:55

      Больше всего было в Казани - целая команда.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > prezent2017 8 сентября 2018, 16:09

      Точно, теперь знаю 4х

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 сентября 2018, 15:16

      Уж не лукавил бы и не говорил красивых слов, а сказал бы, что предложили огромные деньги, которые ни один европейский клуб не предложил бы!

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 8 сентября 2018, 14:58

      «Я познакомился с спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, и он сразу убедил меня".

      Сказал бы сразу, что после того, как Спартак "прокатил" с контрактом, от обиды на Карреру и вписался за Зенит. ))))))))

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      Рейтинг: +387

      Vizual > derrik2000 8 сентября 2018, 20:02

      Боюсь спросить при каких обстаятельствах произошло знакомство шалунишек))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 сентября 2018, 14:54

      маркизио, крыховяк, хёведес, терри - хоть слегка и перезрелый, но довольно неплохой в этом году урожай, РПЛ с европейских полей снял)

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