Маркизио рассказал, почему согласился на переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах, по которым он решил продолжить карьеру в петербургском клубе.

В этом месяце 32-летний полузащитник заключил с «Зенитом» контракт сроком на два года. С 2006 по 2018 год итальянец выступал за «Ювентус».

«Я познакомился с спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой, и он сразу убедил меня. Теперь мне важно отправиться в Санкт-Петербург, познакомиться с тренером и командой, поблагодарить их за предоставленную мне возможность.

Это хорошо организованный клуб, некоторыми игроками которого я уже знаком. «Зенит» хочет сразу выиграть титул и вернуться в Лигу чемпионов, поэтому я решил принять это предложение», – сказал Маркизио.