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    Аршавин: «Не жду полного стадиона на матче «Зенит» – «Кайрат»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что не ждет аншлага на товарищеском матче с «Зенитом».

    Встреча пройдет завтра, 9 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург».

    «Полного стадиона не жду. Думаю, будет немного народа по сравнению с тем, сколько сейчас ходит.

    Но я рад, что я здесь. Хочу сыграть завтра», – сказал Аршавин.

    Аршавин выступал за «Зенит» с 2000-го по 2008-й, в 2012-м и с 2013 по 2015 год.

    Источник: Twitter

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    08.09.2018 13:32
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 8 сентября 2018, 19:44

      Некто всю игру будет шнурки завязывать ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:43

      А он совсем не стареет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 8 сентября 2018, 16:23

      основа нападения ,полузащиты и вратарь сейчас в сборной счёт 1-2,Аршавкин дубль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 8 сентября 2018, 14:04

      лишь бы не освистали Аршавина,как это было с Бысровым,публика в Питере такая........

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > SEREZHA7575 8 сентября 2018, 15:59

      Вофка - известное г-но и вел себя по-свински, перейдя в свинарник. За что ему футбольный Бог отомстил. Причем тут Шава!?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 сентября 2018, 14:00

      Считаю,что Андрей заслужил полные трибуны. А болельщики и фанаты Зенита ,думаю,должны тепло поприветствовать Андрея. Возможно,это его последний матч в карьере ,в родном для него городе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > shurik45 8 сентября 2018, 17:00

      Считаешь?
      Как коротка память человека...забыли что он говорил о вас (болельщиках сборной), после позора на евро...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > ВикторВВ 8 сентября 2018, 17:19

      Речь шла не о всех болелах,если ты не в курсе. Да и причем ,здесь сборная ? )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 > ВикторВВ 8 сентября 2018, 21:08

      Он говорил это не о простых болельщиках сборной, а о депутатском пьяном быдле, а это не одно и тоже. Так что Шаву в Питере встретят бурными аплодисментами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 8 сентября 2018, 13:59

      Пусть побегает, поучится, как в футбол играют настоящие мужчины, а не сопли

      -2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 сентября 2018, 13:55

      вопрос цены на билет..
      так..пришло бы тысяч сорок..
      Лучше него не будет ещё долго,ни в Зените,ни в России..
      Как игрока ,конечно)

      2
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      Рейтинг: +258

      жеха87 > shinnik 8 сентября 2018, 14:07

      Бесплатно!

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > жеха87 8 сентября 2018, 14:43

      бесплатно 15000....разобрали за 2 часа,сейчас никакой инфы на оф сайте....))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2018, 13:48

      молодец выглядит как пацан молодой

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 8 сентября 2018, 13:47

      Андрей - знаковая фигура не только Зенита, но и России.
      Завтра люди пойдут не на Кайрат, они пойдут на Аршавина и только поэтому стадион будет полный. В Петербурге у него гораздо больше поклонников, чем у многих нынешних игроков.
      Удачи Андрею, жду от него голов в матче.

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