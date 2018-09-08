Аршавин: «Не жду полного стадиона на матче «Зенит» – «Кайрат»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что не ждет аншлага на товарищеском матче с «Зенитом».

Встреча пройдет завтра, 9 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург».

«Полного стадиона не жду. Думаю, будет немного народа по сравнению с тем, сколько сейчас ходит.

Но я рад, что я здесь. Хочу сыграть завтра», – сказал Аршавин.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000-го по 2008-й, в 2012-м и с 2013 по 2015 год.