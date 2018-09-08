Gianlucadimarzio: Терри проходит медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник Джон Терри проходит медицинское обследование для «Спартака». В случае положительного заключения врачей состоится подписание контракта.

После ухода из «Астон Виллы» британец находится в статусе свободного агента, и его можно заявить на турниры.

Терри пять раз побеждал в АПЛ, брал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось