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    Gianlucadimarzio: Терри проходит медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком»

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник Джон Терри проходит медицинское обследование для «Спартака». В случае положительного заключения врачей состоится подписание контракта.

    После ухода из «Астон Виллы» британец находится в статусе свободного агента, и его можно заявить на турниры.

    Терри пять раз побеждал в АПЛ, брал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Gianlucadimarzio

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    08.09.2018 11:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 17:55

      Что он из себя представляет сейчас как футболист трудно сказать. Но скандал устроить может и не один, жену или подругу отбить, драку в баре устроить на раз. И оно надо это "Спартаку"?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:22

      Пока не ясно в каком он сейчас состоянии.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 сентября 2018, 14:17

      И Пеле вместо Промеса выписать осталось. (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 8 сентября 2018, 13:13

      Старый конь глубоко не вспашет, но и борозды не испортит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 8 сентября 2018, 12:36

      Двоякое впечатление от данной новости.С одной стороны в обороне нужен "дядька" с опытом и отличным чтением игры.С другой же стороны возникает вопрос: а в каком состоянии сейчас англичанин?И сможет ли он сыграть полноценно каждый матч по 90 мин.?Если он в порядке,то добро пожаловать!По крайней мере на сезон его может и хватить.А там и заболевшие подоспеют...

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 сентября 2018, 12:33

      Сборную пенсионеров соберут и будут играть на благотворительном турнире

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 8 сентября 2018, 12:26

      А какого Спартака не написали

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 сентября 2018, 12:09

      Нахрена нужен этот 38-летний ходячий скандал в команде, где и так регулярно появляются недовольные? И так уже пополнились любителем кокса, а тут еще сын наркодилера (барыжил опять-таки коксом) замаячил на горизонте. Куда всё катится?

      2
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      Рейтинг: +452

      тёска > Eddyson 8 сентября 2018, 12:20

      В Спартаке любят кокс,вот и всё

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean > Eddyson 8 сентября 2018, 12:34

      Белая полоска - дорожка кокса)))

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 сентября 2018, 12:08

      Это действительно новость.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 сентября 2018, 12:02

      Даже и не знаю как к этому отнестись если окажется правдой..Легенда Английского футбола....но ведь пенсионер уже....не знаю нужен ли Спартаку даже и на полгода ......сомнения

      2
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > slavutiq70 8 сентября 2018, 12:06

      На замену пойдет и лидер будет в раздевалке, настоящий мужик!!!!

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      Рейтинг: +2527

      Челнинец > slavutiq70 8 сентября 2018, 12:06

      Нужен, его опыт для игроков дубля будет полезен, Опытный игрок нужен для скамьи, ведь есть вероятность что и эти оставшиеся двое могут получить травму))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Вахахахаха 8 сентября 2018, 12:26

      Ну так то да...и внимание привличёт к Спартаку в Англии уж точно.....а это тоже можно использовать себе в выгоду

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