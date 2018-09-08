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    Дзюба: «Я всегда был командным игроком»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча первого тура Лиги В Лиги наций против турков (2:1) отметил, что является командным футболистом.

    «Я всегда был командным игроком, я всегда за хорошую атмосферу. Только в коллективе могут рождаться лидеры. Как Андрей Лунeв сегодня спасал, как все вгрызались в каждый сантиметр. В этом наша сила», – сказал зенитовец.

    Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 06:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 сентября 2018, 14:55

      Ну конечно...В любой команде экология портилась с твоим приходом.

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 8 сентября 2018, 10:36

      А куда тебе деваться без команды? Ты не дриблингуешь, не мчишь на всех парах впереди - ничего. Только одно - ждешь навеса от кого-нибудь, который может быть удастся преобразовать в гол.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 8 сентября 2018, 10:15

      Что же ты, командный игрок, заплатил большие деньги, чтобы выбить СВОЮ команду из борьбы за ЛЧ?

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2018, 09:06

      вчера пахал до конца отрабатывал и в защите пресинговал до последней минуты

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 сентября 2018, 07:55

      Артемка от скромности не умрет..))

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav > a-rakhmatov 8 сентября 2018, 10:36

      А как умереть от того, чего у тебя отродясь не было и нет???

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 сентября 2018, 07:34

      Я,Я....Не Туре надо было родителям ЯЯ называть, а "скромного" Артемку....Воротит уже от его самомнения. Черышев и результативней, и техничней, и скромней.Вот кто вызывает искреннее уважение .

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