Дзюба: «Я всегда был командным игроком»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча первого тура Лиги В Лиги наций против турков (2:1) отметил, что является командным футболистом.

«Я всегда был командным игроком, я всегда за хорошую атмосферу. Только в коллективе могут рождаться лидеры. Как Андрей Лунeв сегодня спасал, как все вгрызались в каждый сантиметр. В этом наша сила», – сказал зенитовец.

Следующий матч наша команда проведет 10 сентября против чехов.

Главные выводы по матчу Турция – Россия