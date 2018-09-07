На матче Турция – Россия ожидается около 40 тысяч зрителей

На матче Лиги наций между сборными Турции и России ожидается аншлаг. Об этом сообщил вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы.

Встреча пройдет сегодня в Трабзоне и начнется в 21:45 по московскому времени. Вместимость арены составляет 40775 зрителей.

«Сегодня будет полный стадион. Трабзон – это футбольный город, здесь игра приравнена к религии. Сборная не играла в Трабзоне очень давно, около 10 лет, поэтому местные болельщики обязательно захотят поддержать команду.

Лига наций – это нововведение УЕФА, которое заменит товарищеские матчи. Турнир пойдет на пользу футболу как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения. Для нас будет важно начать соревнование с победы над нашими друзьями из России. Надеюсь, получится хорошая игра, три очка будут разыграны исключительно в спортивной борьбе», – сказал Ярдымджы.