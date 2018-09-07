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    На матче Турция – Россия ожидается около 40 тысяч зрителей

    На матче Лиги наций между сборными Турции и России ожидается аншлаг. Об этом сообщил вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы.

    Встреча пройдет сегодня в Трабзоне и начнется в 21:45 по московскому времени. Вместимость арены составляет 40775 зрителей.

    «Сегодня будет полный стадион. Трабзон – это футбольный город, здесь игра приравнена к религии. Сборная не играла в Трабзоне очень давно, около 10 лет, поэтому местные болельщики обязательно захотят поддержать команду.

    Лига наций – это нововведение УЕФА, которое заменит товарищеские матчи. Турнир пойдет на пользу футболу как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения. Для нас будет важно начать соревнование с победы над нашими друзьями из России. Надеюсь, получится хорошая игра, три очка будут разыграны исключительно в спортивной борьбе», – сказал Ярдымджы.

    Источник: ТАСС

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    07.09.2018 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 13:48

      Наши турецкие друзья.

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 7 сентября 2018, 20:34

      Турки реванш за ЧМ захотят взять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11478

      alex1951 7 сентября 2018, 19:55

      40000.
      Сколько из них ультрас?
      Какое настроение,будет ли мочалово,вот об чем думать надо турецким султанам!

      3
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      Рейтинг: +452

      тёска 7 сентября 2018, 19:14

      Ув.друг Сервет ямдырджи а вы не хотите сорвать матч,потому что эти 3 очка нужны именно нам

      0
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