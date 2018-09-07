Агент Дивеева – об интересе «Арсенала»: «Какая разница, где сидеть?»

Представитель защитника «Уфы» Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны лондонского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «канониры» предложили за 18-летнего россиянина 500 тысяч фунтов.

– Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в «Уфе».

– До какого времени?

– Пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.

– Но это все-таки лондонский «Арсенал» зовет.

– Ну и что? Какая разница, где сидеть? В лондонском «Арсенале» или в «Уфе»? Он пока не готов к таким вызовам.

– Когда, по вашим ощущениям, будет готов? Летом?

– Ну, мы же не знаем. Может быть, Игорю хватит и полсезона.

– Но потом уже «Арсенал» к нему может и не проявить интерес? Не будет обидно?

– Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в «Арсенал» тогда уже в другом статусе.