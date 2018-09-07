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  • Агент Дивеева – об интересе «Арсенала»: «Какая разница, где сидеть?»

Агент Дивеева – об интересе «Арсенала»: «Какая разница, где сидеть?»

7 сентября 2018, 18:01
6

Представитель защитника «Уфы» Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны лондонского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «канониры» предложили за 18-летнего россиянина 500 тысяч фунтов.

– Я не в курсе, честно говоря. Этот вопрос нужно задавать клубу. Но у нас была согласованная позиция: пока мы его никуда не отпускаем, он будет играть в «Уфе».

– До какого времени?

– Пока не станет игроком стартового состава, обоймы. Дальше уже будем смотреть.

– Но это все-таки лондонский «Арсенал» зовет.

– Ну и что? Какая разница, где сидеть? В лондонском «Арсенале» или в «Уфе»? Он пока не готов к таким вызовам.

– Когда, по вашим ощущениям, будет готов? Летом?

– Ну, мы же не знаем. Может быть, Игорю хватит и полсезона.

– Но потом уже «Арсенал» к нему может и не проявить интерес? Не будет обидно?

– Никому обидно не будет, если Игорь вырастет. Он поедет в «Арсенал» тогда уже в другом статусе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Арсенал Дивеев Игорь
Комментарии (6)
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giluxa1963
1536334652
очередная высосанная из пальца утка
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absent32
1536334867
если так рассуждать, то наша молодежь ни когда не попробует себя в топ лигах. дело не в том, что он будет там сидеть. это бесценный опыт, которым надо пользоваться. а он получается и у вас сидит, тогда зачем он вам?! через пол сезона вы его отдадите в сахалин в аренду и разговоры про арсенал уйдут в прошлое с оговоркой, что пацан зазвездился. в англию едет молодежь со всего мира и из них получаются очень качественные футболисты. тем более кто просто так даст ему играть, заслужить надо. но кажется, что в этой ситуации звездит уже ФК Уфа.
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STAFOR13
1536335180
"Какая разница, где сидеть? В лондонском «Арсенале» или в «Уфе»?", такого бреда я ещё не слышал, пускай задумается, к кому больше интереса будет скаутов других клубов, да ещё и молодой парень, в аренду в чемпионшип и там расти будет, если Арсенал реально проявил интерес, значит парень не без талантлив, мы лучше Зинченко продадим за копейки в МС, что бы он там рос, а ******** втюхаем в ЦСКА за 4 млн,при этом не отпустим молодого таланта в одну из лучших клубов, где начиная от академии и тд выше уровнем всё, при этом ещё и ЛЕ сольём с тренером, который по первым турам, даже понять не может что тактики Семака и Гончаренко под его руководством не работают, нужно своё что то начинать уже было строить сразу, короче одно вредительство от УФЫ в этом сезоне...
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Yev
1536335430
Адекватный ответ, правильно пацану надо заматереть, набрать игровой практики, показать себя, глядишь и цена поднимится. Удачи юному дарованию!!!
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vsolon
1536335891
не агент. а ушлепок какой то
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трениришко
1536339270
не скажи на калыме сидеть сложнее
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