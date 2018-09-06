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    Янссон: «Краснодар» летом предлагал деньги, которые обеспечили бы мое будущее. Но «Лидс» перевесил»

    Защитник «Лидса» Понтус Янссон рассказал о предложении от «Краснодара», поступившем летом. О нем писал «Бомбардир».

    «Россияне действительно предлагали хорошие деньги, которые обеспечили бы мое будущее. Однако спортивная составляющая в «Лидсе» перевесила.

    Решение в пользу Чемпионшипа было принять нелегко, и к переезду в Краснодар я правда был близок», – сообщил швед HITC.

    Янссон выступает в Лидсе с 2016 года. Высшее достижение в карьере защитника – победа в чемпионате Швеции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2018 21:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 10:14

      Думаю Краснодар этим особо не расстроится.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 сентября 2018, 00:14

      Дворником потом возьмут на стадион и до пенсии дотянет

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 7 сентября 2018, 00:10

      Ну и ладно.... Ребята, да не злитесь вы так...

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 сентября 2018, 22:46

      Без тебя обойдемся, у нас свои пацаны подрастают! Будешь гнить в Лидсе и дальше! И деньги целее будут!

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 6 сентября 2018, 22:23

      Надеюсь, ты там и закончишь своё футбольное будующее. К чему этот пафос? Тебе вручат медаль британское правительство "За стойкость перед большими и грязными русскими деньгами"!

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