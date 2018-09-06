Янссон: «Краснодар» летом предлагал деньги, которые обеспечили бы мое будущее. Но «Лидс» перевесил»

Защитник «Лидса» Понтус Янссон рассказал о предложении от «Краснодара», поступившем летом. О нем писал «Бомбардир».

«Россияне действительно предлагали хорошие деньги, которые обеспечили бы мое будущее. Однако спортивная составляющая в «Лидсе» перевесила.

Решение в пользу Чемпионшипа было принять нелегко, и к переезду в Краснодар я правда был близок», – сообщил швед HITC.

Янссон выступает в Лидсе с 2016 года. Высшее достижение в карьере защитника – победа в чемпионате Швеции.