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    Рибалта: «Маркизио сразу убедил меня. Ему с самого начала был интересен проект «Зенита»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в российский клуб.

    «17 августа я узнал, что у Маркизио закончился контракт с «Ювентусом», и сразу позвонил ему. Я хорошо его знал по пяти годам работы в «Юве», он с самого начала был заинтересован проектом.

    У него было два условия. Первое: из уважения к болельщикам клуб не должен пересекаться с «Ювентусом». Второе: клуб должен бороться за победу. Для Клаудио это очень важно.

    Маркизо сразу убедил меня, он не расстроился, а наоборот был мотивированным испытать этот новый опыт», – сказал Рибалта.

    Маркизио – супер. Вы его полюбите

    Источник: Football Italia

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    06.09.2018 01:48
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +43

      anspb.ru 7 сентября 2018, 13:33

      То есть Маркизио убеждал Рибалту, а не наоборот.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 сентября 2018, 17:35

      ещё такое тупое вью во всём смысле от рибалты не встречал

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 15:05

      Фраза: "Клуб не должен пересекаться с Ювентусом" и "Клуб должен бороться за победу" - выглядит очень странно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 сентября 2018, 12:51

      Надо же такую Х уйню написать -- как это не пересекаться ??? Д о л б о ё бы -- это он не будет играть если пересекутся !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      прабабушка_краба > Zenmaster 6 сентября 2018, 14:22

      это значит что он в другую итальянскую команду не хотел переходить

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 сентября 2018, 08:47

      Отовсюду выставили, вот и согласился.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 08:09

      "Проектировщики" из митрофанушек только никакие в " Зените." А в следующем розыгрыше ЛЧ смотришь и пересекутся пути дорожки "Юве" и " Зенита." Пути господни неисповедимы...

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 6 сентября 2018, 09:06

      Могут и в этом пересечься, если вдруг Юве в ЛЕ вылетит каким-то чудом.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 6 сентября 2018, 09:15

      На такое "чудо" я не рассчитываю...)))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 6 сентября 2018, 19:52

      Предлагаю поболеть за встречу Юве и Зенита примерно через год в матче за Суперкубок Европы!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 6 сентября 2018, 19:59

      Я более реальное предлагаю... Попасть на следующий год в групповой этап ЛЧ. Наконец определиться и расстаться с "лавочниками" и по позициям сделать качественные приобретения. А там будем болеть за успешное выступление "Зенита" и пусть ему попадёт "Юве", пока в рядах нашей команды есть участники чемпионата Италии. )))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 6 сентября 2018, 20:12

      Хорошо, пусть после матча с Юве за Суперкубок, Зенит попадет с ними в одну группу в ЛЧ!
      Назло Маркизио и рекордам так сказать)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 6 сентября 2018, 20:21

      ))) Добро ! У Маркизио не будет выхода,если не закосит под травмированного.

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 6 сентября 2018, 07:20

      Теперь зенит это - Проект))))

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 сентября 2018, 07:05

      Посмотрим насколько интерес совпадает с самоотдачей.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 сентября 2018, 06:31

      Хорошая зарплата, не напряженный футбол...

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 сентября 2018, 06:17

      за такой зарплатой перед уходом из футбола можно и не север ехать играть

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Александ1982 6 сентября 2018, 06:40

      он и в Юве получал не меньше так что его большим Х-ем не испугаешь

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