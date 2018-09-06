Рибалта: «Маркизио сразу убедил меня. Ему с самого начала был интересен проект «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в российский клуб.

«17 августа я узнал, что у Маркизио закончился контракт с «Ювентусом», и сразу позвонил ему. Я хорошо его знал по пяти годам работы в «Юве», он с самого начала был заинтересован проектом.

У него было два условия. Первое: из уважения к болельщикам клуб не должен пересекаться с «Ювентусом». Второе: клуб должен бороться за победу. Для Клаудио это очень важно.

Маркизо сразу убедил меня, он не расстроился, а наоборот был мотивированным испытать этот новый опыт», – сказал Рибалта.

Маркизио – супер. Вы его полюбите