Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рибалта: «Маркизио сразу убедил меня. Ему с самого начала был интересен проект «Зенита»

Рибалта: «Маркизио сразу убедил меня. Ему с самого начала был интересен проект «Зенита»

6 сентября 2018, 01:48
20

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в российский клуб.

«17 августа я узнал, что у Маркизио закончился контракт с «Ювентусом», и сразу позвонил ему. Я хорошо его знал по пяти годам работы в «Юве», он с самого начала был заинтересован проектом.

У него было два условия. Первое: из уважения к болельщикам клуб не должен пересекаться с «Ювентусом». Второе: клуб должен бороться за победу. Для Клаудио это очень важно.

Маркизо сразу убедил меня, он не расстроился, а наоборот был мотивированным испытать этот новый опыт», – сказал Рибалта.

Маркизио – супер. Вы его полюбите

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Parker8
1536195608
А в чем проект то? В проекте должна быть какая либо цель,идея и система, вот Донецкий Шахтер много лет ведет удачную селекцию в Бразилии, ЦСКА с минимальными затратами может выигрывать и зарабатывать, Атлетик ориентируется только на Басков и всю свою историю играет в высшей лиге, ПСЖ хоть тупой но тоже проект, они создают новый галактикос. А в чем проект Зенита? Лихорадочно увольнять тренеров каждый сезон? Подписывать 8ого центрального полузащитника на огромную зарплату лишь потому что он на свободном трансфере, когда у самих на фланге обороны до сих пор Анюков играет(мучается)? Забить болт на свою академию? Или гробить карьеру молодым Русским футболистам на скамейке, которые перед этим обыгрывали Баварию в ЛЧ, а теперь позорятся в Анжи?
Ответить
ДАША Д
1536204706
Хорошая зарплата, не напряженный футбол...
Ответить
Ще Гевара
1536206745
Посмотрим насколько интерес совпадает с самоотдачей.
Ответить
CSKA471
1536207649
Теперь зенит это - Проект))))
Ответить
Рубик Докоян
1536210594
"Проектировщики" из митрофанушек только никакие в " Зените." А в следующем розыгрыше ЛЧ смотришь и пересекутся пути дорожки "Юве" и " Зенита." Пути господни неисповедимы...
Ответить
prezent2017
1536212827
Отовсюду выставили, вот и согласился.
Ответить
Zenmaster
1536227460
Надо же такую Х уйню написать -- как это не пересекаться ??? Д о л б о ё бы -- это он не будет играть если пересекутся !!!
Ответить
zigbert
1536235528
Фраза: "Клуб не должен пересекаться с Ювентусом" и "Клуб должен бороться за победу" - выглядит очень странно.
Ответить
Полная Канистра
1536244542
ещё такое тупое вью во всём смысле от рибалты не встречал
Ответить
anspb.ru
1536316433
То есть Маркизио убеждал Рибалту, а не наоборот.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+