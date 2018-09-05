Кадыров: «Рахимов утвержден главным тренером «Ахмата»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера «Ахмата».

53-летний специалист уже возглавлял грозненский клуб с 2013 по 2017 год.

«Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды «Ахмат»: главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.

В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось, кто же станет новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.

Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. «Ахмат» не чужая для Рахимова команда.

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!» – написал Кадыров в своем телеграме.

После шести туров «Ахмат» занимает 10-ю сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.