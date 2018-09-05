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Кадыров: «Рахимов утвержден главным тренером «Ахмата»

5 сентября 2018, 18:48
15

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера «Ахмата».

53-летний специалист уже возглавлял грозненский клуб с 2013 по 2017 год.

«Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды «Ахмат»: главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.

В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось, кто же станет новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.

Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. «Ахмат» не чужая для Рахимова команда.

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!» – написал Кадыров в своем телеграме.

После шести туров «Ахмат» занимает 10-ю сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VSt
1536163004
Крепкий специалист. Игру команды стабилизирует. Возможно, появится ещё одна стабильно играющая команда. Москве и Питеру "Ахмат" теперь кровь попортит.
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Varzob
1536167032
Рашид Ака, удачи тебе брат.
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Tajik-za Zenit
1536167767
Ну увидим интересный Терек теперь
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alex1951
1536168915
Рамзан Кадырович! Вам достался волшебник,можно сказать факир. Берегите его.Не мешайте заниматься селекцией.Не суйте свой воню... нос куда не надо. И не обзывайте судей вегетарианским травоядным словом - Казёл! Платите больше ))))) и будет вам щастье..
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Chaborz.1990
1536169059
Жаль,меньше всего хотел видеть в этом месте Рахимова,нужно было назначать Ташуева.
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MaxRnD
1536169854
Дело осталось за малым - переименовать Ахмат обратно в Терек !
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prezent2017
1536170546
Вместо старого (нового) шила, новое (старое) мыло!
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x-x-x-x-x
1536173460
Дали бы работать Кононову но увы а теперь вернули старого тренера верните и название. удачи Рашиду и Тереку!!!!!!
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zigbert
1536177313
Ну вот все встает на круги своя.
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Muboraksho
1536219443
Берегите и уважайте его. Все будет ОК. Уже в этом году.
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