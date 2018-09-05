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    Кадыров: «Рахимов утвержден главным тренером «Ахмата»

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера «Ахмата».

    53-летний специалист уже возглавлял грозненский клуб с 2013 по 2017 год.

    «Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью со всеми болельщиками нашей родной футбольной команды «Ахмат»: главным тренером клуба утвержден Рашид Рахимов.

    В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось, кто же станет новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.

    Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. «Ахмат» не чужая для Рахимова команда.

    В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!» – написал Кадыров в своем телеграме.

    После шести туров «Ахмат» занимает 10-ю сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

    Источник: Telegram

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    05.09.2018 18:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 6 сентября 2018, 10:37

      Берегите и уважайте его. Все будет ОК. Уже в этом году.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 22:55

      Ну вот все встает на круги своя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 сентября 2018, 21:51

      Дали бы работать Кононову но увы а теперь вернули старого тренера верните и название. удачи Рашиду и Тереку!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 сентября 2018, 21:02

      Вместо старого (нового) шила, новое (старое) мыло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 5 сентября 2018, 20:51

      Рашид Рахимов зарекомендовал себя как хороший специалист, которого приглашают для "спасения утопающих", а потом благодарят за хорошую работу и...
      Рашид, дай бог тебе постоянной прописки в клубе РПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54668

      MaxRnD 5 сентября 2018, 20:50

      Дело осталось за малым - переименовать Ахмат обратно в Терек !

      8
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 5 сентября 2018, 20:37

      Жаль,меньше всего хотел видеть в этом месте Рахимова,нужно было назначать Ташуева.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 5 сентября 2018, 20:35

      Рамзан Кадырович! Вам достался волшебник,можно сказать факир.
      Берегите его.Не мешайте заниматься селекцией.Не суйте свой воню... нос куда не надо. И не обзывайте судей вегетарианским травоядным словом - Казёл!
      Платите больше ))))) и будет вам щастье..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 сентября 2018, 20:26

      Терек будет седьмым в конце сезона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 5 сентября 2018, 20:16

      Ну увидим интересный Терек теперь

      1
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